Pie 'bot': una mamá necesita ayuda para tratar la enfermedad de su bebé

El martes por la tarde, en el programa Modo Siesta, Florencia Díaz, madre de un bebé que nació con pie bot, se comunicó para poner en conocimiento la situación de su hijo Dylan, quien padece esta enfermedad congénito. El pie bot, explicado por Florencia, "es una condición médica que se gesta desde la panza, cuando el pie se dobla la extremidad" . En el caso de Dylan, su pie derecho necesita ser tratado con yesos y posteriormente una intervención quirúrgica.

Florencia detalló el procedimiento al que está siendo sometido su hijo: "Mañana le van a poner el quinto yeso. Son seis y eso es un yeso por semana y luego del sexto yeso lo que le hacen es anestesiarlo para cortarle el tendón de Aquiles, y de ahí usar bota ortopédica que usará hasta los 2 años".

La madre expresó su preocupación sobre la falta de información proporcionada por los médicos: "Los médicos no me explicaron tanto: solo me dijeron que es normal en varios bebés y que tiene remedio". Además, le explicaron que hay "algunos casos, que cuando él sea más grande, puede que como que se le quiera volver otra vez a doblar, pero no se le vuelve a tratar".

La situación de Dylan no solo implica el tratamiento médico, sino también problemas edilicios en su lugar de residencia. Para enfrentar estos desafíos, Florencia ha organizado una rifa: "Yo solamente estaría muy agradecida con la gente que pueda colaborar comprando un numerito" , comentó humildemente. Cada número cuesta 2.500 pesos y la rifa ofrece tres premios: el primero de 50.000 pesos y los segundos de 25.000 pesos cada uno, financiados con la recaudación.

El principal objetivo del tratamiento es adquirir una bota ortopédica para Dylan , la cual tiene un costo de 45.000 pesos. Además, Florencia debe comprar unas gotas que podrían ser cubiertas por la obra social, pero el trámite para habilitar la cobertura se ha demorado. "Tengo un mes antes de la intervención quirúrgica, es por eso que necesito de la bota para después recuperarse", explicó.

Para aquellos que deseen colaborar con Florencia y Dylan, pueden comunicarse al número de teléfono 2645470631.