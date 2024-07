"Ningún pibe nace chorro", crítica de la Iglesia sanjuanina a la baja de la edad de imputabilidad

La baja de la edad de imputabilidad que intenta lograr el Gobierno Nacional ha despertado voces a favor y en contra. El arzobispo Jorge Lozano criticó decididamente al proyecto enviado a la Cámara de Diputados expresando públicamente con una carta en donde expresó: ‘Ningún pibe nace chorro’

Este jueves en rueda de prensa manifestó: 'Es importante a la hora de legislar contemplar todas las situaciones. En cuanto a los menores vinculados al delito, de analizar cuáles son las causas para no solo ver como apagamos el incendio, sino también como hacemos para que no se encienda y esto tiene que ver con la igualdad de oportunidades con las posibilidades de que niños y adolescentes no abandonen ni sean expulsados del sistema educativo, que sus anhelos de vida no pase por comprar ropa de marca y para eso tener que delinquir o vender droga, vincularse en el narcomenudeo'

El arzobispo señaló: 'Hay muchos lugares de nuestro país en que las organizaciones delictivas criminales llegan antes que el Estado. Entonces captan dentro del mundo de la fragilidad y la vulnerabilidad a niños, adolescentes. para lo cual no hay que mirar para otro lado y hay que ver cual son los caminos en este sentido más adecuado, teniendo una mirada federal, como por ejemplo en San Juan, en Córdoba y en Rosario hay una implementación de un sistema de justicia terapéutica y restaurativa, donde se vincula a los victimarios con las víctimas, se buscan procesos de sanación, donde la solución primera no es el encierro, sino buscar caminos de desarrollo'

La máxima autoridad de la Iglesia en San Juan indicó que están abiertas las instancias de debate y le parece bien. 'Lo he planteado y conversado con algunos obispos de la Pastoral Social Nacional, que a nivel de la Conferencia Episcopal están teniendo vínculos con legisladores nacionales, a la hora de ver cuáles son las alternativas para el tratamiento del modo de abordaje de los problemas del delito en los menores de edad', explicó.

Baja de la edad de imputabilidad: "son varias las patas flacas, no estamos planteando impunidad ni mirar para otro lado"

Entre las causas que encuentra la Iglesia sanjuanina para el problema de la delincuencia juvenil, Lozano expuso que hay muchos niños y adolescentes no cuentan con la alimentación adecuada. 'Desde el vientre materno no hay igualdad de oportunidades', manifestó.

Lozano opinó que la sociedad argentina debe trabajar más en la alimentación, en el vínculo con las instituciones educativa y atacar cifras como que el 30% de los niños no terminan la primaria, así como hay cientos de adolescentes que tampoco lo hacen con la secundaria. .

Sobre estos puntos expuestos, Lozano manifestó: 'Son situaciones que si las solucionamos irán logrando que niños y adolescentes menos en la calle y más en la escuela, menos en la intemperie y más al cobijo de las instituciones y las familias

Luego añadió: 'Nosotros no estamos planteando impunidad o mirar para otro lado. A los que son víctimas de algún delito, sea violencia física, muerte, robo tenemos que ver como restauramos el daño que se ha producido. En esto, entendemos que es muy importante escuchar también a las víctimas, que no sea simplemente una cuestión a solucionar una parte, dejando de lado las situaciones tan dolorosas de otros'.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín expresó sobre el tema: 'Es un tema a debatir que se tratará en el Congreso de la Nación, no es un tema que nosotros vayamos a debatir en la provincia.

Incluso añadió: 'Es un proyecto que está impulsando por el sector libertario nacional, que veremos cómo se desarrolla en todo este tiempo el debate y veremos cuáles son los resultados'