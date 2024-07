Ya hay fecha para las entrevistas a los ternados a cubrir cargos en la justicia

La diputada Marcela Quiroga informó que la próxima semana se iniciarán las entrevistas a los ternados para cubrir vacantes en la justicia de San Juan. En una reciente sesión ordinaria de la legislatura provincial, uno de los temas de mayor interés ha sido la selección de candidatos para ocupar estos puestos judiciales.

Quiroga, quien preside la comisión de justicia, explicó los próximos pasos del proceso: "El lunes se reúne la comisión de justicia y allí comenzamos con las entrevistas. Nos vamos a juntar a determinar qué ternas y cuántas por semana, porque hay mucho trabajo en la legislatura por la mañana y nosotros vamos a anexar horarios en la tarde para comenzar con estas entrevistas".

La diputada detalló que el consejo de la magistratura ya evaluó a los candidatos. "Ellos ya vienen evaluados; el consejo de la magistratura ya hizo su trabajo. Nosotros los evaluamos acá y eso depende del tiempo que nos lleven las entrevistas, pero puede que a fines de agosto ya esté todo terminado", indicó.

En cuanto a la terna que incluye al abogado Gustavo de la Fuente, quien está siendo investigado por la justicia federal, Quiroga explicó que aún no hay una decisión definitiva. "Uno de los ternados está detenido por un delito de presunta trata. Ante esto, todavía no está definido. El lunes se va a hablar de ella porque un equipo de abogados está trabajando en este tema desde que tomó conocimiento público la situación del doctor", afirmó.

Quiroga también señaló la complejidad del caso debido a la falta de precedentes en la provincia. "No hay antecedente en la provincia, no hay de este caso. Por eso se está evaluando con el equipo de legales de la legislatura y de la comisión de justicia. También habrá que ver qué se resuelve y cómo salimos adelante en algo que tiene un vacío legal. Esto está en estudio", explicó.

Sobre el calendario de trabajo, la diputada aclaró que todo se desarrollará según el orden del día y bajo la dirección de la secretaría administrativa. "No hay injerencia y no podemos tratar nada que no haya llegado a la magistratura. No hay ningún problema en hacer una sesión en que se trate todo o dos sesiones para ellos. No está previsto que sea de una manera específica", concluyó Quiroga.