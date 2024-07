En medio de su batalla contra el cáncer, Lucho necesita ayuda para operarse de urgencia y no perder la vista

Lucho necesita operarse urgentemente de los ojos para no perder la vista y continuar con su batalla contra el cáncer.

La fortaleza de Luis Saavedra, más conocido como Lucho, está siendo desafiada por problemas de salud que ponen en riesgo su visión. Este sanjuanino, que recibió en su casa al móvil de Canal 13, contó que desde hace 3 años lucha contra un cáncer, al que, si bien hasta ahora tiene controlado mediante radioterapia, este tratamiento le ha provocado que en pocos días su vista se vea afectada gravemente, al punto de quedar en riesgos ambos ojos. Por eso es que acudió a la solidaridad de los sanjuaninos y sanjuaninas, puesto que necesita con urgencia $1.700.000 para operárselos.

Hace 3 años comenzó Lucho su batalla contra un cáncer de cólon al que afortunadamente le va ganado. El problema es que hace un tiempo sufrió una metástasis, por lo que volvió con su tratamiento de radioterapia. A esto hay que sumarle que desde que le ha declarado la guerra a esta enfermedad ha perdido 78 kilos, lo que le ha hecho perder mucha masa muscular, provocando la llegada de calambres muy fuertes y dolorosos en todas partes de su cuerpo.

Lo fuerte del tratamiento más su estado de desnutrición y deshidratación por pérdida de masa muscular, lo han debilitado mucho. Esta exposición de su salud recaló en su visión. Este paciente oncológico contó que en pocos días con el ojo derecho ve sombras y siluetas, siendo este el más afectado, mientras que con el izquierdo ya ha comenzado a ver borroso, logrando alcanzar con su visión non más de 3 metros.

Es por ello que Lucho necesita ser operado con urgencia y es ahí uno de sus más grandes preocupaciones y angustias: no cuenta con la totalidad del dinero. En total, el sanjuanino necesita $1.700.00 para operarse ambos ojos. Su obra social le cubre el 100% de la intervención quirúrgica, pero estándar. Sin embargo, debido al avance de su problema necesita que le coloquen bifocales en ambos ojos.

A Lucho le cuesta operase $845.000 por cada ojo. Es decir, $1.700.000 para operarse. 'Espero la ayuda porque lamentablemente es mucho y no llego. Pido encarecidamente a los sanjuaninos que por ahí con un poquito hacemos un montón', manifestó Lucho casi con la voz quebrada.

La situación económica de Lucho para afrontar estas complicaciones de salud no es la ideal. El hombre que trabajaba en medios de comunicación, en agosto del 2023 tuvo que dejar de trabajar, puesto que sufría muchos calambres. Para sobrevivir, el sanjuanino vende desde su casa artículos de limpieza. 'Me manejo con esto el día a día, pero obviamente no se puede', precisó.

Luis destaca la ayuda que hasta la fecha ha recibido de sus suegros, amigos y vecinos. Muchos de ellos lo han bancado emocionalmente y económicamente. Pese a estas ayudas, todavía no logra recaudar el monto para las operaciones. Una sería un martes y la otra un jueves, porque así lo dispone la clínica donde se operará.

'Como yo hay muchos casos, muchos Luchos Saavedras acá en San Juan que necesitan la ayuda, porque los sentidos son primordiales', expresó.

'Tengo dos hijas, una de 15 y otra de 11 a las que quiero seguir disfrutando, por eso es que pido una mano', soltó Lucho antes de quebrarse.

Para los que quieran y puedan colaborar pueden hacerlo aportando al alias lucho.05.22.29.mp o comunicarse al 264 660-9658. Para los que quieran y puedan comprar algún artículo de limpieza de los que Lucho vende en su casa, su dirección es: Barrio San Francisco Santa Lucía Alto de Sierra.