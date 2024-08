Eduar y Renzo, dos venezolanos que no pierden la esperanza de que esta vez sí caiga Maduro

Los enfrentamientos en Venezuela crecen día a día y los ánimos de los venezolanos residentes en San Juan se vuelven una furia contra Maduro. Este miércoles en Modo Siesta, pasaron Renzo Bassotti y Eduar Bruzual, dos venezolanos que tienen años viviendo en la provincia y que aseguran que el presiente es un ladrón y que hizo fraude electoral en las pasadas elecciones.

Eduar fue el primero en hablar, y lo hizo para expresar: 'Maduro es un delincuente, es un estafador, puede decir cualquier mentira para seguir en el poder. Maduro quiere seguir robando, quiere seguir maltratando al pueblo y no le importa quien pase hambre, no le importa si queda solo en Venezuela, si se va todo el mundo. En los hospitales de Venezuela no hay medicina, en las farmacias no hay nada, vas a comprar algo y no lo tienen'

Luego, Renzo indicó que toda esta situación los ha puesto a él y su familia muy tristes: 'Mucha tristeza, mucha melancolía, pero con mucha esperanza, pareciera que esta vez es distinto, yo sé que ha pasado varias veces, pero yo digo que esta vez tiene que haber algún cambio', señaló.

Incluso añadió: 'A pesar de que tiene cierta pinta de que es parecido a otros momentos, la realidad es que la desaprobación al régimen es brutal. Estamos hablando que es cierto lo que dijo la oposición, que con las actas en mano que aprobó a Edmundo González que fue el candidato de la oposición y menos del 20% aprobó a Maduro'

Pero Renzo no se quedó ahí, y con entusiasmo de denunciar al Gobierno de Maduro, manifestó: 'Las pruebas están', expresó Renzo. Luego explicó que el Consejo Nacional Electoral venezolano ha expresado una cifra que lo da como perdedor a Maduro, pero que el actual presidente mintió diciendo que ganó con el 51% de los votos. 'Eso dicen ante el país, pero la realidad son las pruebas, y las pruebas están’.

Eduar indicó que lo que se ve en redes sociales es solo una parte de lo que está ocurriendo en su país. 'En Venezuela pasan cosas que el mundo ni se imagina, hay secuestros, hay robos por todos lados por parte del Gobierno hacia el pueblo. En Venezuela ahorita el Gobierno está haciendo apagones en todo el país, las calles están cerradas por medio del Gobierno y ya hay toque de queda por medio del Colectivo, que es un grupo de policías de civiles que tiene el Gobierno. Es decir, que sale la gente a protestar y esta gente les pega un tiro y destruyen lo que sea, con los militares y policías al lado, nadie los controla', aseguró.

El joven hombre señaló que la manifestación en Plaza de España es para que la gente en el mundo se entere todo lo que está pasando en Venezuela.

Por último, Eduar contó que lo que está sucediendo en Venezuela le duele porque se trata de su patria de su gente. 'Es un tema que me revienta, que me parte el corazón. En Venezuela tengo todo, tengo mi vida, tengo mi historia, en Venezuela quedó mi corazón. Venezuela es mi tierra, yo espero algún día que Dios nos dé la oportunidad de tener un país libre y que podamos volver todos los venezolanos que estamos dolidos por esto', expresó casi con un hilo de voz.

Renzo se despidió señalando que perdió sus afectos, sus amigos, que perdió todo, inclusive una empresa. 'Todo lo que tenía lo perdí y aquí tengo a mi familia, pero a uno le queda todo ese sentimiento de que te criaste en un lugar y no puede regresar para vivir ese sentir caribeño', cerró.