Guerra entre taxis y UBER en San Juan: Ferreri aseguró que la aplicación negra es peligrosa

Este miércoles, por Modo Siesta pasó Walter Ferreri, titular del Sindicato de Taxis quien volvió a apuntar contra UBER, pero también lo hizo contra la aplicación provincial. 'Estamos jodidos económicamente porque UBER se lleva el 40% de recaudación, que los mismos taxistas que necesitan', aseguró.

Luego explicó: 'La recaudación del taxista se llevan el 40% y encima le hacen un 40% de descuento al pasajero. ¿Qué le queda al trabajador? La plata que entra a UBER se va a un país que se llama Países Bajos, perteneciente a la OTAM del Reino Unido, y eso no es bueno'

'No voy a decir que la aplicación de acá, que es de color verde, es buena, porque también es mala, ya que el descuento lo hace al conductor'

Ferrri se mostró muy disconforme con que UBER y la otra aplicación provincial sigan teniendo tanta repercusión en la provincia. 'La verde es la que hace explotación laboral, mientras que la negra es la que hace fuga de capital. El problema con estas aplicaciones es que cuando tenes un país que se está quedando sin fuentes laborales, cualquiera tiene un autito en la casa, descarga la aplicación, sea la verde o la negra, y listo, está trabajando, llevándose unos pesos. Lo que pasa con esto es que pasan 7 meses y no tienen plata para cambiarle la cubierta a un auto o hacerle un afinamiento al auto que en la actualidad representa 200 mil pesos', señaló.

El sindicalista explicó que la solución es que salga una aplicación única para todos los taxistas y remiseros, que sea manejada por el Gobierno de la Provincia. En esta app los taxistas podrían trabajar, puesto que se les respetaría una tarifa, la cual estaría firmada y aprobada por un gobernador y la ministro. 'Debe ser una sola aplicación, con tarifa única y nadie te va a meter la mano al bolsillo del trabajador, ni al pasajero, al cual también le mienten', señaló.

La máxima autoridad del Sindicato de Conductores de Taxis contó que, en Tucumán, Catamarca y Jujuy, las autoridades decidieron suspender UBER y que en Córdoba está por salir la app por decreto. Consultado sobre la situación en San Juan, Ferreri expresó: 'Se van a tener que poner un poquito las pilas, porque se van a perder 2000 puestos de trabajo', señaló.

Ferreri apuntó también contra taxistas que tienen licencias que, según él, las poseen hace 20 o 30 años, y las alquila. El inconveniente en esta situación, explicó el sindicalista que las negociaciones entre trabajadores son 'por abajo de la mesa'. 'Está prohibido venderla, pero no ceder los derechos, vos me cedes los derechos y yo te doy tanta plata. Ahí hay un problema porque la licencia no tendría que cederse los derechos y no tendría que alquilarse. Es una herramienta para trabajar', sostuvo.