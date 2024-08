‘Fuera dictador’: la comunidad venezolana en San Juan apuntó duro contra Maduro

Un pedacito de Venezuela en San Juan, que por amor a su pueblo se manifestó en contra del Gobierno. Esa fue la postal de este miércoles en la tarde en la Plaza España, cuando casi treinta venezolanos residentes en la provincia se manifestaron con pancartas, cánticos y gritos contra el presidente Nicolás Maduro y el resultado de las elecciones que se celebraron en ese país el pasado domingo 28 de Julio.

Los cantos que más se escucharon fueron dirigidos al presidente a quien acusaron de dictador y corrupto. Además, estos venezolanos no dudaron en asegurar que en las elecciones el oficialismo hizo fraude. En los cantos pidieron libertad, aunque también hicieron resonar fuerte un concreto: ‘Fuera dictador’.

El móvil de Canal 13 estuvo en el lugar y conversó con tres venezolanas. La primera de ellas, Yolimar, contó que levantaron la voz contra Maduro porque ya no debe de estar al frente de Venezuela: 'Sabemos que hay fraude y nos están masacrando a los jóvenes'.

Daniela

La segunda de ellas fue una joven llamada Daniela que con mucho dolor y bronca manifestó: 'Voy a cumplir tres años en San Juan, y les cuento que está tan brava la cosa en mi país que he intentado sacar los papeles, apostillarlos y no he podido porque me cobran 300 dólares y casi 700 dólares. Este es un país bello, me encanta este país, pero soy sincera cuando digo que quisiera volver a mi país'

Daniela contó que vino a la provincia por decisión de su familia por parte de padre. 'Yo vine con mi abuela y mi familia tomó la decisión de traerme porque tenían miedo de que me pasara algo allá o tomara una mala decisión y decidieron traerme', expresó.

Nieves

Nieves expresó que el motivo de esta manifestación fue para 'mandarle un poquito de energía a Venezuela'. La mujer, que levantó su dedo índice derecho, dejó en claro que, si bien están en San Juan, con el corazón están allá, en su tierra, peleando junto a sus hermanos y hermanas venezolanas. 'Tenemos familia, hermanos, padres, hijos por eso luchamos desde acá. Allá dejamos parte de nuestra vida y no se puede entender que un país tan hermoso como Venezuela esté pasando por lo que está pasando. Ya son 25 años, casi 26 de una dictadura que comenzó como un sueño y terminó como pesadilla', sostuvo.