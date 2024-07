Gioja comparó el atentado contra CFK con la detención del hombre armado en la visita de Milei

Minutos antes del comienzo del acto de lanzamiento del Plan de Alfabetización Nacional, que presidió Javier Milei, quien arribó por primera vez a San Juan en calidad de presidente, hubo conmoción por la detención de un hombre armado en las cercanías de la Casa Natal. Horas más tarde de este episodio, José Luis Gioja se expresó en sus redes sociales comparando este caso con el atetado contra CFK.

En una publicación en sus redes sociales, donde arrobó a la ex presidenta, el ex gobernador destacó la celeridad con la que trabajaron las fuerzas de seguridad y la Justicia Federal, que se hizo cargo del caso, que tiene como único acusado a Francisco Castro de 76 años, por ser sorprendido por la Policía de San Juan en el primer anillo de seguridad portando un arma 9 mm.

‘Mirá, @CFKArgentina, este no estuvo ni a 200 metros de Milei. Aun así, ya se habla de intento de homicidio, ya está perfectamente identificado, se le secuestraron 2 celulares que se están analizando y quedó detenido en custodia por Gendarmería. Todo en 4 horas’, publicó textualmente Gioja en sus redes, comparando los casos, compartiendo una captura de un tramo de una nota de Infobae donde retrataban al implicado en el hecho.

La publicación de José Luis Gioja

Grave: en plena visita de Milei, detectaron a un hombre con un arma

Como estaba previsto, minutos después de las 10:30 de este jueves 4 de julio el presidente Milei pisó suelo sanjuanino. Por este motivo se montó un operativo de seguridad con cientos de efectivos policiales. En ese marco las autoridades detectaron a un sujeto que presuntamente portaba un arma de fuego.

Como parte de este trabajo, en distintos accesos a la Casa Natal de Sarmiento hay agentes que portan detectores de metales. En ese contexto altas fuentes policiales habían confirmado a Diario 13 que había un detenido en el cruce de Avenida Libertador y Sarmiento.

En el primer anillo del control policial detectaron la presencia de una persona aparentemente portando un arma de fuego. Por este motivo fue trasladado a la Comisaría 2º de por la disposición de la Unidad Fiscal Investigativa en turno.

La investigación del hombre armado en el acto de Milei pasará a la Justicia Federal

La investigación que involucra a un hombre identificado como Francisco Agustín Castro, que intentó ingresar al acto del presidente Javier Milei en Casa de Sarmiento, portando un arma de guerra, pasará a la órbita de la Justicia Federal para continuar con su indagación.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público Fiscal a través de una comunicación en la que aseguró que la causa e investigación pasará a la Justicia Federal.

Esta decisión fue luego de llevar adelante medidas asegurativas y secuestros, haciendo referencia a los elementos para pasar las actuaciones a la Justicia Federal ante posibilidad de tratarse del delito contra el presidente, tentativa homicidio, según indica el Código Procesal Penal.

Además, dieron a conocer que el Ministerio Público Fiscal en colaboración y por haber prevenido, aseguró 2 celulares, arma y vehículo para peritaje.

Hombre armado en la visita de Milei: la pistola estaba cargada y apta para disparar

Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad, contó ante uno de los móviles de Canal 13 cómo detectaron esta situación y cómo procedieron ante la misma. Sobre esto contó que fueron los efectivos del Grupo de Apoyo Motorizado quienes detuvieron a este adulto mayor que portaba una pistola de 9 milímetros.

'Hemos tenido un día fuerte, de tensiones ya que en el ingreso de Libertador y Catamarca el personal del G.A.M pudo detectar con el escáner una persona mayor de edad masculina que pretendía ingresar al lugar con un arma de guerra. Se trata, según la identificación primaria, de una 9 milímetros con cargador y cartuchos apta para el tiro. Se procedió a la aprehensión y dar intervención al Poder Judicial ya que posiblemente se trata de un caso de Portación ilegítima de arma de fuego', expresó.

Cabe destacar que con el paso de los minutos se supo que esta persona fue identificada como Francisco Agustín Castro. Se trataba de un sanjuanino de 76 años de edad, el cual tiene un domicilio registrado en en el B° Las Heras de Capital.

'La persona está identificada, es mayor de edad, es sanjuanino. No presentó ninguna documentación que le permitiera portar armas, no era legítimo usuario. No ha dado explicación y tampoco lo podíamos interrogar mucho porque hay garantías constitucionales que respetar. Más allá de la identidad no se puede avanzar más. Esta persona venía sola y tenía un poco más de 70 años de edad. Tenía su DNI. No sabemos si tiene antecedentes más o menos, todo sucedió sobre las 09:50', sentenció.