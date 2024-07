Boleto escolar: hubo más de 60 mil inscriptos a la beca

En declaraciones a la prensa, la ministra de Gobierno, Laura Palma, abordó el tema de los subsidios otorgados por el gobierno provincial para aliviar el impacto del aumento del pasaje de colectivos , una situación que ha resultado difícil para muchos sanjuaninos.

Palma informó que, hasta la fecha, aproximadamente 60.000 personas se han registrado para el boleto escolar, una cifra que duplica el número de usuarios registrados en el sistema SUBE actualmente: "Si bien registramos más del doble de lo esperado, todavía hay muchas solicitudes más para evaluar", comentó la ministra, destacando la magnitud del incremento en las inscripciones.

En cuanto al funcionamiento del nuevo sistema, Palma señaló: "Lo ideal sería que en la segunda mitad del año ya comencemos con el sistema de tarjeta SUBE. Se notificará con anticipación, pero mientras tanto pueden seguir usando la credencial. Vamos a tratar estas dos semanas de trabajar rápidamente en el cotejo de información y poder cargarlo".

Palma: "Creo que todo se construye con diálogo"

Sobre el proceso de evaluación, Palma aclaró que hay un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación y las universidades: "La demora tiene que ver con la evaluación, pero se comunicará debidamente por los canales oficiales", explicó. " Es importante filtrar porque teníamos 30.000 usuarios del servicio público en lo que era boleto escolar y ahora tenemos a lo mejor 60.000 inscriptos. Hay que verificar que realmente sean las personas que lo utilicen y que sean alumnos", añadió.

La ministra también mencionó que la credencial vigente continuará siendo válida hasta que el nuevo sistema esté en funcionamiento. Además, advirtió que no hay posibilidades de una nueva prórroga después del 5 de julio para volver a anotarse a la beca: "La última vez que se alargó generó muchas inscripciones. Somos a veces hijos del rigor y esperamos al último día, si bien se había anunciado mucho la facilidad. Después hemos tenido largas filas en el Centro Cívico y también por correo electrónico. Tratamos siempre de facilitarlo de modo que la gente no tenga que ir personalmente; me parece que es mucho más cómodo y más rápido, pero también aquellos que fueron se los atendió por supuesto", concluyó.

Durante las vacaciones de invierno no se cobrará boleto escolar: