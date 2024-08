Para Cocinero, la UNSJ esta atrasada 30 años y buscará la innovación

Jorge Cocinero, Consejero Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), lanzó críticas contundentes sobre el estado actual de la institución académica, afirmando que está "atrasada 30 años". Este jueves pasó por Banda Ancha y abordó la falta de renovación y adaptación de la universidad a los nuevos tiempos.

"La universidad no se ha renovado en todo este tiempo. ¿Qué hemos hecho de la universidad? ¿Cómo ha crecido? ¿En qué hemos errado o qué no le hemos dado atención?", cuestionó Cocinero. Según él, la falta de modernización se refleja en la ausencia de carreras emergentes, como las relacionadas con la inteligencia artificial y la biotecnología. "Hay dos carreras que me parecen importantes como psicología y medicina, pero son carreras tradicionales. No hay carreras nuevas como ingeniería en inteligencia artificial", señaló.

Cocinero también criticó la falta de adaptación durante la pandemia, cuando se perdió la oportunidad de implementar aulas híbridas para la educación a distancia. "Durante estos últimos tres años, lo único que hizo el actual rector Tadeo Berenguer fue la nada misma. No se aprovecharon las circunstancias para innovar en la enseñanza", afirmó. Según él, la universidad solo tiene una aula híbrida en cada facultad, y las instalaciones y el equipamiento necesarios para la educación moderna siguen siendo insuficientes.

El consejero también expresó preocupación por el creciente número de universidades privadas y alternativas que ofrecen opciones diferentes a las tradicionales. "El alumnado de la universidad empieza a ir por ese lado. Tenemos que tener la preocupación de qué pretende el alumno de hoy y cuál es la necesidad más pronta", dijo.

Cocinero se mostró crítico con la gestión del financiamiento, mencionando que no coincidió con la decisión nacional de no proporcionar los fondos adecuados para la universidad. "Yo no coincidí con la nación en que no se diera el dinero que corresponde para que pudiera funcionar", declaró.

En cuanto a los estudiantes, Cocinero destacó que "Creo que los estudiantes son más libres de pensamiento, no se dejan atrapar a través de los centros de estudiantes". Según él, esto es positivo porque permite que los estudiantes tengan la capacidad de decidir hacia dónde quieren ir sin la influencia de grupos organizados. Cocinero concluyó con "Prácticamente tenemos toda la planificación para los próximos cuatro años", dijo, subrayando la importancia de formar a los estudiantes con un cuerpo docente de alta calidad.