Baños clausurados en la Escuela Boero: qué dicen de esta medida desde Gobierno

Esta mañana, el subsecretario de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura, Nicolás Álvarez, participó en el programa Cien por Hora para abordar las preocupaciones y quejas recurrentes en la escuela E.P.E.T. N° 1 Ingeniero Rogelio Boero. La situación es alarmante debido a los destrozos y daños en las instalaciones, al punto que las autoridades se vieron obligadas a clausurar varios baños de la institución debido a actos vandálicos.

Desde el pasado lunes, los padres de los alumnos han denunciado el cierre de los baños. Las autoridades escolares informaron haber encontrado ropa interior y camisetas obstruyendo algunos inodoros. Álvarez explicó detalladamente la situación: “Durante el período estival se hizo un mantenimiento de todos los baños. Quedaron todos en funcionamiento, y luego, durante el periodo lectivo, se ha ido manteniendo algo, pero hemos llegado a un extremo en el cual los baños son vandalizados permanentemente y, bueno, llegamos al extremo de tener que anular algunos grupos sanitarios. Respecto a eso, se está trabajando en solucionarlo de manera firme”.

El director de la institución señaló que los mayores problemas se presentan en los depósitos de los inodoros, que cuentan con un sistema de accionamiento del agua fácilmente vandalizable con algún golpe, dejándolos fuera de funcionamiento. Álvarez agregó: “Estamos tratando de dar alguna solución a eso con algún sistema un poco más firme. Si bien lo original y como viene pensado es con una tapa de acero inoxidable, la cual es bastante firme, siempre con algún elemento puede ser dañado”. De esta manera, buscan alternativas al sistema de descarga con "botones" comúnmente dichos.

Sin embargo, Álvarez subrayó que estos problemas son constantes en esta escuela: “Hay veces que no se da abasto con los arreglos. Entonces, llega un momento en el cual tenés que anular el grupo sanitario”.

El funcionario no dudó en describir la gravedad del estado de los baños: “El estado de los baños no parece de un colegio secundario del centro. Es muy deplorable el estado dentro del baño”. Álvarez destacó que esta no es la única escuela con problemas similares, pero que en esta institución, debido a su tamaño y volumen de estudiantes, los daños son más evidentes. “Por más que vamos todas las semanas y estemos pendientes de eso, la semana siguiente tenemos que ir a reponer lo mismo que se reparó la semana pasada. Es increíble, pero es así, y el trabajo en definitiva no se termina viendo”, puntualizó.