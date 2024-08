Federico Ríos Yáñez sobre la votación del RIGI: ‘Esperemos que lo que se decida sea lo mejor para San Juan’

En las horas previa a que comience el debate en la Cámara de Diputados de San Juan sobre la adhesión o no del RIGI por parte de la provincia, el que habló fue el Secretario de Ambiente local. Federico Ríos Yáñez expresó ante la consulta del móvil de Canal 13: ‘Esperemos que lo que se decida sea lo mejor para San Juan’, en lo que fue una cautelosa respuesta, evitando inclinar la balanza.

En el marco de un encuentro de Derecho Ambiental Minero, organizado por el Foro de Abogados de San Juan, Ríos Yáñez se animó a opinar sobre la votación y anterior debate que se producirá en la Legislatura, de la cual el oficialismo tiene muchas esperanzas en que este jueves salga aprobado.

'No me voy a adelantar en ese tema, mañana se va a decidir en la Cámara de Diputados. De todos modos, puedo decir que hay que esperar a lo que suceda mañana el debate y el resultado y que lo que se decida sea lo mejor para la provincia de San Juan', precisó el Secretario de Ambiente de la provincia.

Luego Ríos Yáñez señaló que el objetivo del Estado provincial y de la población en sí, todavía es el de romper el mito que la minería afecta al ambiente. En ese sentido, el Secretario de Ambiente sostuvo que lo es menester que se rompa el mito de que no pueden coexistir la minería y el ambiente. 'Hoy en día la actividad minera está altamente protegida por el punto de vista ambiental, por lo tanto, no nos podemos relajar en esta materia, porque relajarnos sería no estar a la altura de las circunstancias, y lo que nosotros queremos es que le vaya bien a la provincia con la aplicación de las normas ambientales', expresó.

Sobre el encuentro de Derecho Ambiental Minero, el miembro del gabinete del gobernador Orrego expresó: 'La materia ambiental en la provincia está más vigente que nunca y hay que trabajar para que el ambiente esté cada vez más protegido. Esta jornada hacen a esa protección porque tomamos conciencia de lo importante que es el ambiente, que es transversal, por lo que es importante que cada jornada que se valla haciendo tenga amplia participación de toda la ciudadanía', opinó el funcionario.