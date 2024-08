Picón y la educación como servicio esencial: "El docente no estudia para hacer paro, estudia para dar clases"

Este viernes, en el programa de Banda Ancha, la diputada nacional del espacio de Producción y Trabajo, Nancy Picón, abordó diversos temas que ocupan la agenda actual en San Juan. Entre los temas tratados, uno de los más controversiales fue el proyecto de ley que declara la esencialidad de la educación, limitando seriamente la capacidad de huelga de los trabajadores de las escuelas. Este proyecto consiguió media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación la mañana del jueves pasado.

En San Juan, esta disposición fue fuertemente rechazada por los gremios que nuclean a los docentes. Para UDA, UDAP y AMET, la ley representa un grave error al tratar la educación como un servicio y no como un derecho fundamental, tal como lo establece la Constitución Nacional. Daniel Quiroga, secretario general de AMET, expresó en el programa Cien por Hora: “La educación es un derecho, no un servicio. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, y no puede ser supeditado a una ley que vulnera la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”.

Contrariamente, Nancy Picón se perfiló a favor de la disposición. La diputada defendió la medida argumentando que no ataca un derecho constitucional, como es el derecho a huelga: “Llevamos el tema a la Comisión de Derecho Constitucional y trabajamos sobre esto. La verdad es que no se ve afectado el derecho a huelga. Hay dos derechos en juego: el derecho a la educación y al alimento, y el derecho a la huelga. Nosotros hemos cuidado a quienes más indefensos pueden estar en esta situación, que son los niños y adolescentes”, señaló la diputada.

Además, subrayó la prioridad que se le ha dado a la educación en San Juan: “Hemos presentado el proyecto para que San Juan sea la capital de la educación. Estamos trabajando en eso. El gobernador, desde su primer día, ha enfocado sus esfuerzos en mejorar las escuelas para que los docentes puedan empezar bien. San Juan fue la primera provincia que se hizo cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) cuando a nivel nacional se dejó de lado”.

Picón destacó los programas provinciales que apoyan a los docentes y a la educación, mencionando iniciativas como “Conectar San Juan” y “Comprendo y Aprendo”, además del programa de alfabetización. A pesar de estos esfuerzos, reconoció que queda mucho por hacer, especialmente en lo referente a los salarios docentes: “Seguramente los sueldos no están como deben estar, pero eso es un problema en toda Argentina. Durante 20 años se rompió el poder adquisitivo y nadie tiene un sueldo acorde. Hay que seguir trabajando, y se hará de a poco”, concluyó.

Noticias Relacionadas Picante cruce entre Picón y un diputado peronista

Finalmente, Picón recalcó que la ley no está en contra de los docentes: “Jamás votaríamos en contra de los docentes. Siempre hemos dicho que, aun haciendo paro, los docentes están educando y están a disposición. El docente no estudia para hacer paro; estudia para estar frente al aula y dar clases. Aunque la ley regirá para toda la nación, es importante que quede claro que no hemos votado en contra de los docentes”, enfatizó.

Mirá la entrevista completa aquí: