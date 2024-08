Las uniones convivenciales le ganan por goleada a los matrimonios: ¿por qué?

Desde hace un tiempo que comenzó a tomar cada vez más relevancia la cantidad de parejas que en lugar de casarse, decidían realizar una unión convivencial. Ese fenómeno se ha seguido manteniendo en la provincia de San Juan, por lo que la directora del Registro Civil explicó cuáles son los beneficios por lo que cada vez se elije más esta opción.

Verónica Benedetto contó en Banda Ancha detalles sobre esta comparativa. En ese sentido primeramente comentó que las uniones convivenciales son mucho más sencillas a nivel de trámites que los matrimonios, sumado a que también le generaría menos gastos monetarios a los novios.

'Tenemos matrimonios 640 más o menos en lo que va del año y uniones convivenciales 850. Hay una diferencia importante. El trámite es más simple. Son menos los requisitos. No hay una ceremonia, sino que es simplemente un acto voluntario de inscripción. Tienen que haber convivido durante dos años para poder inscribirla. Es más fácil también deshacerla y en general la utilizan más para el caso de obra social, para darle a la pareja una obra social. A veces tienen que acreditar convivencia en algunos organismos de la provincia, entonces es más rápido', expresó.

Benedetto también hizo hincapié en que por ejemplo quienes optar por esta alternativa, no tienen que pagar ninguna ceremonia y tampoco tienen la necesidad de elegir a alguna persona como testigo. Esto también hace que todo el procedimiento se más ágil, sumado a que tampoco se contempla una división de bienes en caso de romperse.

'El matrimonio es una ceremonia formal que tenés que cumplir con todos los requisitos porque es un acto solemne. El matrimonio, si falta alguno de los requisitos, es nulo. Tenés que sacar un turno, ir con los testigos, llenar todos los formularios que se llaman todos los prenupciales. Tiene un costo mínimo si es en oficina y si es en la móvil, que es todo lo que es salón, se paga más. Tenés más efectos jurídicos que las uniones convivenciales. Tenés regímenes patrimoniales diferentes, tenés régimen hereditario diferente', detalló.

Brindando más detalles acerca de lo que ocurre frente a una posible ruptura, la entrevista detalló que también son muchos más fáciles los pasos a seguir para disolver la unión convivencial. Algo totalmente opuesto a lo que es un divorcio.

'Es un trámite administrativo, la disolvés con un trámite administrativo. Van las dos partes, llenan un formulario, expresan que quieren deshacer la unión convivencial y ya está, no hay más nada, se acabó. Si no hay un pacto de convivencia que establezca nada sobre los bienes, cada uno se lleva lo que adquirió durante esta relación y no hay más nada. En cambio del matrimonio, el matrimonio tiene una cuestión patrimonial mucho más de fondo', sentenció.