El arranque de esta semana comenzó con una interrogante sobre los peoductos cárnicos en San Juan. Resulta que la comunidad gaucha sanjuanina manifestó preocupación por los numerosos robos de equinos en la provincia. En este contexto, quienes investigan estos hechos afirmaron que "el 90% de los sanjuaninos comió carne de caballo sin saberlo".

Según Jorge Aguilera, un sanjuanino de la comunidad criolla, aseguró que lleva cuatro meses investigando los masivos robos de caballos en la provincia, por eso creen que el control de lo que consumen los sanjuaninos es mínimo.

Sin embargo se consultó a las autoridades del ministerio de Salud sobre el control en los alimentos de este tipo, sobre la realidad en la provincia y como detalle adicional el tema cae en un importante día que hace referencia a las enfermedades que transmite la carne en mal estado.

Este lunes por la mañana, Diario 13 charló con la Licenciada en Alimentos Salomé Rodríguez, jefa de la División de Alimentos del Departamento de Medicina Sanitaria del Ministerio de Salud. La especialista destacó la importancia de los controles alimentarios, especialmente en fechas clave, como el Día Nacional contra el Síndrome Urémico Hemolítico, que se conmemora hoy, 19 de agosto. Esta enfermedad grave es causada por una bacteria presente en el intestino de vacas y otros animales de granja, y potencialmente en caballos, representando un riesgo en las carnicerías.

Rodríguez explicó las medidas tomadas desde la división de Alimentos: “Nosotros este año hemos tomado como escenario de riesgo las carnicerías en la provincia. Anteriormente trabajamos con jardines y otros lugares, pero desde el primero de agosto, antes de que comenzara todo este revuelo de los caballos faenados, hemos empezado a realizar inspecciones en carnicerías, donde evaluamos las condiciones higiénico-sanitarias del lugar y la rotulación de algunos productos envasados, como los embutidos”.

La licenciada destacó varios putos, sin embargo se referenció del tema tomando a la carne molida, producto altamente demandado en estos últimos meses: “Hemos tomado el tema de la carne molida, que no debe estar molida con anticipación. En la provincia tenemos una resolución propia que evita que las carnicerías tengan carne molida lista para la venta. Esto significa que, cuando un consumidor vaya a comprar, la carne debe ser molida en el momento. No puede estar exhibida previamente. Esto se debe a que el síndrome urémico hemolítico prevalece más en estos alimentos”.

Rodríguez resaltó la importancia de las campañas de prevención y promoción: “Es fundamental que cuando vayamos a un establecimiento, veamos tanto las condiciones higiénicas como que este producto no esté ahí. Es crucial tanto la prevención como la promoción”.

La licenciada también habló sobre los controles diarios: “Hemos elegido las carnicerías, pero este control lo hacemos de manera diaria. Si encontramos lugares no habilitados o con condiciones higiénicas no óptimas, se les hace una infracción o clausura. Si vemos productos cuya procedencia no puede ser corroborada, se interviene. Al surgir el tema de los caballos, se ha puesto en renombre un control que venimos realizando desde hace tiempo. Hoy por hoy podemos recibir las denuncias en la oficina y estamos trabajando para que se hagan online”.