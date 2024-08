'Somos Energía': la temática de la Fiesta del Sol 2024

Por la mañana de este lunes 19 de agosto se llevó a cabo una importante conferencia de prensa relacionada con la Fiesta del Sol. Durante la misma se confirmó que la temática del evento de carácter nacional será 'Somos Energía'. Sumado a esto se dieron más detalles sobre cómo se utilizarán los diferentes puntos del predio de más de 5 hectáreas donde está emplazado el Estadio San Juan del Bicentenario.

La rueda de prensa en cuestión estuvo encabezada por Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deportes. Sin embargo también participaron Gustavo Fernández, ministro de la Producción, la secretaria de Turismo, Belén Barbosa, el secretario de Cultura, Eduardo Varela, el Secretario de Deporte, Pablo Tabachnik y el productor general, Pablo Pastor.

'Es un día muy importante, de anuncios, de felicidad a todos los sanjuaninos, porque estamos presentando nuestra Fiesta Nacional del Sol. Elegimos 'Somos Energía' porque el sol nos da toda la energía, la energía de los sanjuaninos, de salir adelante siempre. Somos los primeros productores de energía solar. San Juan es Energía', explicó Romero sobre la elección del tema.

Más adelante en la conferencia las autoridades presentes confirmaron que dentro del Velódromo Vicente Chancay, se realizará este show tecnológico llamado 'Somos energía'. Del mismo participarán 300 artistas que realizarán esta presentación cada día de la FNS, la cual se desarrollará desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre.

'Siempre se ha hablado desde un primer momento de una fiesta austera, pero una fiesta en la cual de ninguna manera nosotros queremos perder la calidad de la fiesta. Es austera porque lo vamos a hacer en tres noches, porque vamos a ocupar toda la infraestructura ya existente en el estadio para que sea autofinanciable. Para eso necesitamos una fuerte participación del sector privado. Una nueva fiesta del sol es posible y la verdad que invitamos a todos los sanjuaninos a que disfruten desde el 31 de octubre al 2 de noviembre somos energía. Vamos por eso, vamos por más', detalló.

En ese mismo gigante deportivo se desarrollará un Foro de Innovación y sustentabilidad. También se concretará un encuentro para inversores, emprendedores, industrias, delegaciones extranjeras y toda la comunidad productiva. Sumado a esto habría una expo donde harán rondas de negocios en un espacio de coworking.

Por último se confirmó que la feria estará ubicada en el Sector Sur del mencionado predio. Allí estará la particularidad de que no habría un camino marcado, sino que el público podrá hacer el recorrido que desee. Por otro lado en el sector del Skatepark habrá instalado un espacio para niños y adolescentes con actividades enfocados en ellos. Finalmente, lo que todos estaban esperando era el anuncio de los artistas que participarán de las noches, algo que no se anunció ya que la grilla todavía no está cerrada.