Dobladez avanza en el diálogo con el personal médico en medio de conflictos laborales

Esta mañana, durante una entrevista en móvil de Canal 13, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, habló sobre el avance en las negociaciones con los médicos y el personal de la salud en medio de los conflictos laborales que han sacudido al sector en las últimas semanas. En particular, destacó los resultados de la conciliación obligatoria llevada a cabo esta semana con el sindicato médico.

El ministro Dobladez explicó que durante la conciliación hubo un ofrecimiento por parte del Ministerio de Hacienda destinado a los profesionales que se encuentran bajo las leyes 71Q y 1148.

El aumento propuesto consistía en un 10% de incremento en el ítem de profesionalidad y un 10% en el ítem de ex COVID o personal crítico, programado para septiembre, además del aumento general previsto. Sin embargo, Dobladez comentó que esta propuesta no fue bien recibida por el sindicato médico: "Para el sindicato médico no le pareció suficiente, pero igual desde Hacienda y el gobernador no quiso dejar de aplicar este aumento porque son muchos los profesionales que tienen el aumento de la 71Q que afecta a ASPROSA también", afirmó el ministro.

Pese a la falta de consenso total, el gobierno ha decidido seguir adelante con el incremento salarial: "Se va a implementar y se va a liquidar los sueldos con ese aumento del 10%, pasando del 50% al 60% en profesionalidad", detalló Dobladez, remarcando que el aumento es parte del esfuerzo por mejorar las condiciones del personal de salud.

El ministro también destacó que las negociaciones continúan de manera activa, manteniendo la esperanza de llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes: "Seguimos en conversaciones permanentes con el sindicato, y yo creo que se van a llegar a buen puerto porque conversando yo creo que nos vamos a entender", afirmó con optimismo.

En otro tema de relevancia, Dobladez se refirió a las denuncias de despidos en los sanatorios del Colegio Médico, hechas por el sindicato de trabajadores de la salud ATSA. Según la denuncia, ya se habrían registrado al menos 20 despidos en los últimos días.

Frente a esta situación, el ministro explicó que el gobierno intervino para brindar asistencia financiera a través de la obra social provincial, adelantando prestaciones al CIMYN, con el fin de ayudar a superar la crisis económica que enfrenta la institución: "Desde el gobierno se hizo una ayuda a través de la obra social provincial, un adelanto de prestaciones al CIMYN para hacer un rescate dada la situación financiera que atravesaba", precisó.