El relato de un sanjuanino sordo en búsqueda de trabajo: "Sigo esperando una oportunidad"

En un contexto económico adverso, la búsqueda de empleo se convierte en una difícil tarea, especialmente para las personas con discapacidad. Maximiliano Miranda Guevara, un sanjuanino de 38 años con sordera profunda, se convirtió en la voz de muchos sanjuaninos sordos al compartir su historia en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En él, expresó su deseo de encontrar un trabajo digno .

Con 13 años de búsqueda en el mercado laboral, Maximiliano enseña lengua de señas en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, un empleo que es temporal y no le permite alcanzar la independencia económica que anhela.

Acompañado por la interprete Laura Sánchez, habló con el móvil de Canal 13 San Juan. “Me gustaría encontrar un trabajo estable y con un sueldo mejor”, destacó con sinceridad, subrayando la realidad que viven muchas familias que dependen de ingresos bajos.

Maximiliano, quien cuenta con un implante coclear que le está permitiendo recuperar parte de la audición, recorrió un largo camino de formación, habiendo completado su educación primaria y secundaria, así como diversos cursos en administración contables. A pesar de sus esfuerzos presentando currículums y enviando correos en busca de trabajo, las respuestas siempre fueron desalentadoras. “No logro conseguir un trabajo, sigo esperando una oportunidad que nunca llega”, sostuvo a través de su interprete.

La realidad que enfrenta no es exclusiva de él; muchas personas sordas en San Juan y el país están en la misma situación. Algunos viven con pensiones insuficientes y tienen grandes dificultades debido a la falta de recursos. A través de su testimonio, Maxiliano destacó las desigualdades que viven aquellos que tienen capacidades diferentes. “Cuando voy a presentar mi CV, me dicen 'no porque tenés una discapacidad'. Piensan que no puedo entender o trabajar, pero tengo las mismas capacidades que cualquier persona oyente”, afirmó.

Con la mirada firme, Maximiliano denunció la falta de oportunidades y el estigma que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral. “Lo que queremos realmente es independencia, no asistencialismo”, dijo refiriéndose a la necesidad de un cambio estructural que permita a las personas sordas y con discapacidad acceder al mercado laboral de manera más justa.

El joven señaló además que la situación económica del país también obra en contra de la búsqueda de empleo. “No puedo pensar en vivir solo porque no tengo los recursos. La ayuda del Estado no es suficiente y solo se enfocan en soluciones temporales”, explicó.

Sobre el cierre de la entrevista, Maximiliano expresó su esperanza de que existan mayores herramientas que impulsen la inclusión laboral. “Ojalá hubieran proyectos dónde las personas sordas puedan tener igualdad de oportunidades", finalizó.