Del llanto a la alegría: una mamá recaudó los fondos que necesitaba su hijo para una importante operación

Una familia sanjuanina parece haber encontrado la solución a una compleja situación que viene arrastrando desde principios de 2024. Todo empezó con un caso expuesto en este medio, se trata de un adolescente de 14 años que sufre de intensos cólicos, que requieren una costosa operación. Ante la imposibilidad de cubrir los gastos médicos, la madre del adolescente, Claudia Bustamante, pidió ayuda a la comunidad a través de un reportaje emitido por Canal 13. Gracias a la solidaridad de los vecinos y la colaboración de los medios de comunicación, hoy están a punto de lograr su objetivo.

Esta mañana, en diálogo con el periodista Adrián Tejada, Claudia relató cómo la situación fue evolucionando y expresó el alivio que siente al estar tan cerca de reunir el dinero necesario: "Desde el Ministerio de Salud Pública ya me han dado una ayuda, pero me están faltando $700.000 porque cuando me dieron el subsidio, fui y la clínica no me mantuvo el presupuesto anterior", comentó iniciando desde las últimas informaciones.

El costo inicial de la operación ascendía a dos millones de pesos. "Cuando nos encontramos con esta novedad se nos vino el mundo abajo porque seguía demorándose la operación", relató Claudia, recordando los difíciles momentos que vivieron. "Ese día que me enteré del presupuesto nuevo, no sabía para dónde disparar, solo estaba llorando y llorando. No sabía qué hacer".

A pesar de la angustia, la familia no se rindió. Con la ayuda de un subsidio, el monto se redujo, pero todavía necesitaban reunir $700.000, una cifra que seguía siendo inalcanzable para ellos. Fue entonces cuando comenzaron una campaña solidaria, apoyada por medios de comunicación y personas de buen corazón que contribuyeron con donaciones.

Hoy en diálogo con radio Colón, confirmó lo esperado: "Sí, ya está, ya estamos cerca. Son 750 mil pesos", afirmó Claudia con un suspiro de alivio. Agradeció a todas las personas que los apoyaron en estos momentos tan difíciles: "Es tanta la gente a la que hay que agradecer". Entre las personas clave que ayudaron a difundir el caso, mencionó a Virginia Muñoz, de la remisería CPU, quien jugó un papel crucial en llevar la situación de la familia a los medios. "Por ella llegué a los medios. A esa señora y a todo el mundo estoy muy, muy agradecida", dijo emocionada.

Además, destacó el apoyo de un empleado, cuyo nombre no fue revelado, pero que colaboró en la creación y difusión de los flyers en redes sociales para impulsar la campaña solidaria. "Gracias a esas imágenes que se distribuyeron, la buena noticia es que estamos cerca de la meta", comentó Claudia.

Ahora, lo único que resta es la operación, que está programada para el lunes a las 8 de la mañana. "Mi hijo ya está preparado", dijo Claudia, destacando que es muy probable que pronto puedan terminar con este difícil capítulo de su vida. "Mucha gente lo ve cómo sufre. Está muy flaquito ya, porque la dieta que le dan y lo poquito que empieza a tolerar, ya lo vomita. Ya no retiene la alimentación", comentó sobre el estado de salud de su hijo.

La familia espera que esta semana marque el fin de la angustia y el inicio de la recuperación para el adolescente. La solidaridad de la comunidad sanjuanina ha demostrado, una vez más, que cuando se trabaja juntos, se pueden lograr cosas increíbles.