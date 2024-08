Entre lágrimas una madre pidió ayuda a los sanjuaninos: 'Mi hijo necesita ser operado'

Una familia sanjuanina viene viviendo una compleja situación desde principios de este 2024. Esto se debe a que un chico de 14 años sufre de intensos cólicos constantemente, ya que se le formaron cólicos que deben retirarle mediante una operación. Sin embargo el costo de la misma es realmente alto y sus padres no pueden pagarla, por lo que su madre pidió entre lágrimas a la comunidad que los ayuden.

Claudia Bustamante es la mamá de Alberto, el adolescente que lleva meses lidiando con un incontrolable dolor. Ella le contó al móvil de Canal 13 cuál es la situación que no les permite que el muchacho sea sometido a esta intervención quirúrgica que tanto está necesitando.

'Mi hijo tiene litotricia renal que son cálculos. Lo tienen que operar en la clínica La Ciudad. Desde el Ministerio de Salud Pública ya me ha dado una ayuda, pero me están faltando $700.000 porque cuando me dieron el subsidio fui y la clínica no me mantuvo el presupuesto anterior. La clínica me está ayudando manteniéndome este nuevo precio de 30 a 45 días, de ahí dicen que no van a poder hacer nada porque si no tenemos el dinero en mano no lo van a operar', expresó.

El propio Alberto contó lo harto que está de aguantar esta situación asegurando que 'la pasa todos los días agarrándome los costados porque le duele mucho y no puede estar cómodo en ninguna posición'. Claudia reveló que esto no le permite tener la vida normal de cualquier joven de esta edad.

'Él no puede hacer actividad física, no puede correr porque empieza con cólicos, lo tiene prohibido por su urólogo y el cirujano. La nutricionista lo ayuda un poquito, por ahí le da su permitido pero por ahí no. Todos los días se tiene que cuidar con la comida porque ahí nomás le agarran los cólicos, los dolores lo llevan hasta llorar y no duerme tranquilo. En la escuela a veces me llaman y lo tengo que ir a buscar porque está con cólicos', relató.

La entrevistada contó que fue en enero de este 2024 cuando su hijo empezó con dolores. Al principio no le prestaron mucha atención pero todo empezó a complejizarse ya entre finales de febrero y principios de marzo. En ese momento el dolor se hizo inaguantable y esto vino de la mano de vómitos a cualquier hora.

Esto fue lo que los llevó a consultar con un profesional que pidió que le realizaron una ecografía a Alberto. Así fue como descubrieron que tenía cálculos que debían ser operados lo más pronto posible. No obstante, al no contar con una obra social debieron empezar a gestionar este expediente en el Ministerio de Salud que, si bien llegó a buen puerto, tardó tanto que la clínica ya les elevó el precio. Al recibir esta horrenda noticia fue que empezaron a pedir la colaboración de toda la comunidad.

'Hemos hecho campaña para que nos puedan ayudar, para poder juntar el dinero para mi hijo en estos días que me quedan. Por favor, sanjuaninos ayúdenme a que mi hijo sea operado, ya no se para donde disparar. No se que hacer, para todos los lados que me dicen voy, pero necesito que mi hijo sea operado', sentenció entre lágrimas.

Estas son las vías para que los interesados puedan ayudar a Alberto para poder ser operado: