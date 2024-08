Noviazgos violentos: "Detectar señales de alarma es clave"

La licenciada en Gestión Educativa, Alejandra Cordero, tiene a cargo el programa de charlas sobre violencia en el noviazgo, manejo de emociones y educación sexual con el que ya visitó unas 57 escuelas de la provincia.

Impulsado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Políticas para la Inclusión, este ciclo tiene como fin capacitar en comunidades educativas a alumnos, padres y docentes.

Sobre la prevención de noviazgos violentos, "la idea es que nuestros jóvenes a la hora de iniciar un vínculo en una relación de pareja sepan que conductas no tienen que naturalizar o desaprender para no caer en un futuro en la violencia de género".

En ese sentido, la profesional señaló que este tipo de charlas tienen mucha demanda, "es muy buena la aceptación, la convocatoria siempre está y llaman de escuelas secundarias y primarias". Con este tipo de acciones, se busca dotar de herramientas a los jóvenes para saber interpretar cómo se manifiestan los distintos tipos de violencia, como se expresan y cuáles son sus consecuencias. "De esta manera, a través de la información, no solo tienen la oportunidad de prevenir, sino de construir vínculos armoniosos, sólidos y de respeto entre hombres y mujeres".

Son los docentes, en líneas generales, quiénes solicitan este tipo de charlas, que no solo son para sus alumnos ya que los educandos pueden capacitarse también, de manera gratuita, en gestión de emociones para crear un buen clima laboral.

La otra pata de estas acciones provinciales, hacen a los padres, quiénes pueden acceder, siempre en el ámbito educativo, a charlas sobre puesta de límites y una guía para la crianza de sus hijos haciendo foco en principios, valores, pautas, normas, reglas, disciplina, nutrición y horarios.

La Educación Sexual Integral (ESI) también forma parte de estas propuestas pedagógicas, tanto para alumnos de primaria como secundaria.

"Se habla de métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y todos los desencadenantes provocados por una vía sexual activa sin responsabilidad. Siempre haciendo foco en lo que son vínculos. Y para primaria las charlas están destinadas a los papás, haciendo entender sobre la importancia de implementar ESI en las escuelas", detalló Cordero.

"Hoy en día los chicos tienen todo al alcance de la tecnología y si no están bien informados no saben distinguir lo que está bien de lo que está mal, me parece importante que se pueda manejar con un contenido que todos lo puedan saber porque es muy fácil que la educación sexual funcione como un teléfono descompuesto", analizó.

Sobre la recepción de este programa entre los jóvenes, Cordero detalló que "en estas charlas se da lugar para el debate ya que nos encontramos con conductas que las naturalizan y no son naturales". Lo preocupante es que gracias a estos encuentros se logran detectar en promedio hasta dos señales de alarma entre los jóvenes, que luego son abordadas por los gabinetes interdisciplinarios. "Uno les enseña a cómo darse cuenta que la violencia puede ser física, psicológica, sexual, que se manifiesta no solo a través de los golpes, sino también con manipulación, celos o chantaje", aseveró.

Finalmente, Cordero destacó que con estas charlas se busca impulsar una comunicación fluida y un canal abierto para que los jóvenes puedan expresarse, tanto en el ámbito escolar como en el familiar.

Las instituciones educativas interesadas en acceder a estas charlas pueden comunicarse al teléfono 264 5095811 o personalmente en la Dirección de Políticas para la Equidad, ubicada en Avenida Córdoba y Sarmiento, Capital.