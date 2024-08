A un año de su lanzamiento un profesorado en Jáchal sufre una grave crisis

Una situación que se repite hace varios meses pone en peligro el funcionamiento del Profesorado en Ciencias Biológicas que funciona en la Escuela Normal de Jáchal, una carrera que se creó en 2023 pero que, a solo un año de su lanzamiento, ya está atravesando serios problemas administrativos y financieros.

Natalia Sánchez, una de las docentes a cargo, expresó en Cien por Hora su preocupación ante la falta de respuesta por parte de las autoridades y la incertidumbre que rodea el futuro del programa académico. De acuerdo con lo que comentó, desde su creación, la carrera ha enfrentado varios obstáculos, incluyendo el retraso en el pago a los profesores.

"El año pasado ya tuvimos problemas; algunos profesores cobraron recién en febrero de 2024. Este año, con tres espacios curriculares asignados, seguimos esperando el pago de nuestras designaciones, que fueron dadas en marzo. No es normal que un docente tenga que esperar tres o cuatro meses para cobrar," señaló Natalia, quien ha tenido que hacer constantes visitas al Ministerio de Educación en busca de respuestas. Noticias Relacionadas La policía recuperó una moto robada en Jáchal y continúa la investigación

Jáchal: concejales reclama eficiencia en el uso de energía y piden revisar los topes de la tasa municipal

La situación se agrava con la falta de claridad sobre el futuro de la carrera. "Nos dicen que no hay presupuesto, que los expedientes están ahí, apilados en cajas, sin que nadie los procese", comentó. "Hay 600 docentes en toda la provincia en la misma situación, esperando una respuesta," añadió Sánchez, quien documentó la situación fotografiando los expedientes estancados en las oficinas gubernamentales.

Noticias Relacionadas En Jáchal buscan impulsar el desarrollo turístico y la preservación ambiental

A pesar de estos problemas, la carrera sigue adelante con segundo año en curso. Sin embargo, los estudiantes también están preocupados. "Los alumnos nos han manifestado su incertidumbre y su apoyo", aludió. Tienen miedo de perder clases porque no hay profesores disponibles o porque los pocos que hay, "como la profesora de física que vive en Chilecito, podrían renunciar debido a las difíciles condiciones," relató Natalia. Esta profesora en particular, que viaja largas distancias y depende de la hospitalidad de terceros, ella está considerando dejar su puesto, lo que complicaría aún más la situación para los estudiantes que aspiran a una educación de calidad.

La falta de pago no solo afecta a los docentes actuales, sino también a aquellos que han tomado horas de suplencia el año pasado y que aún no han recibido su salario. "Es increíble que un expediente esté más de un mes sin moverse. Uno va a la oficina, pregunta, pero recibe maltratos o respuestas evasivas. Nos dicen que no hay presupuesto ni dinero, y que debemos esperar, pero ya llevamos mucho tiempo en esta situación," enfatizó Sánchez.

El gremio docente, que podría ofrecer algún tipo de asesoramiento, también presenta barreras. "Un compañero se acercó al gremio, pero lo primero que le preguntaron fue si estaba afiliado. ¿Cómo vamos a afiliarnos si ni siquiera tenemos recibo de sueldo? Nos niegan el asesoramiento o nos piden papeles que no podemos presentar," explicó la docente.

Las autoridades de la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro han intentado solucionar el problema, pero sin éxito. "Nos han dicho que hagamos esto público porque no es posible que sigamos en esta situación. Ellos han agotado todas las gestiones, pero las respuestas siempre son las mismas: no hay presupuesto," concluyó Natalia Sánchez, haciendo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y den una respuesta concreta.