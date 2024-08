Antes de septiembre estarían terminadas las entrevistas de las ternas para cubrir cargos en la Justicia

El jueves 1 de agosto comenzaron las entrevistas a los ternados para cubrir cargos en la Justicia sanjuanina. La Comisión de Justicia es la encargada de estas audiencias, de las cuales, el diputado Mario Herrero, miembro de dicha comisión, contó que se trata de ternas grandes entre las que se destacan algunas designaciones de Jueces de Paz departamentales incluidos Capital y otros del Ministerio Público Fiscal con defensores oficiales y fiscales.

Consultado Herrero de que dependerá la duración de las entrevistas contestó: 'Depende de la posibilidad material de los integrantes de la comisión, porque a la vez integramos otras comisiones en las que estamos a partir del próximo día lunes (por el 5 de agosto) también con reuniones respecto a esto de otro tema importante que es los proyectos de adhesión al RIGI y de las posibilidades materiales de los propios ternados. De hecho, tuvimos entrevistas con ternados para los Juzgados de Paz de Calingasta y Valle Fértil, y varios de ellos deben trasladarse desde allí, ya que residen en esos lugares para la ciudad de San Juan. Entonces hay varios condicionantes para esto, y los días hábiles, que podemos disponer de tiempo para ocuparnos de esto, se reducen en la semana con las demás tareas'.

En los últimos días de Julio, trascendió que en septiembre podrían estar terminadas las entrevistas para estar ternas. Herrero señaló que desde la comisión tienen la intención de que antes del mes nueve se discuta en la Cámara, indicando luego, que la idea es que, esto se de en agosto. Es decir, que para el cierre de este mes, todas las entrevistas hayan sido realizadas.

Su postura sobre la terna dónde uno de sus integrantes está preso e investigado por la Justicia Federal

Aunque la Comisión de Justicia todavía no revisó y analizó la terna del postulante Gustavo De la Fuente, quien se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario acusado de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, Herrero opinó que los integrantes de la comisión no pueden desestimar la postulación. Esto se deb a que fue seleccionado por el Consejo de la Magistratura, remitido e ingresado a la Cámara de Diputados junto con las otras ternas, por lo que es la Cámara la que debe decidir dentro de la terna, a quien selecciona para designar en esa función.

Incluso Herrro añadió: 'estas entrevistas son de mero conocimiento, no constituyen ni una obligación del ternado de concurrir, de manera que sea una condición para que después sea tratado dentro de la terna. La selección ya la hizo el Consejo de la Magistratura. Si hay una persona, que por una razón no puede concurrir, eso no es determinante para excluirlo de la terna o no'.