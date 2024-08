Les activaron los aspersores en plena olla popular: 'Es mucha casualidad'

Durante la tarde del pasado miércoles 7 de agosto desde Amas de Casa del País llevaron a cabo otra edición de su habitual feria de emprendedores. Sin embargo, todo se salió de control cuando sorpresivamente les activaron los aspersores. En ese contexto aseguraron que para ellos fue adrede, ya que es mucha casualidad que sucediera cuando comenzaron a hablar de la complicada situación que están atravesando sus compañeras.

Laura Vera, titular de este organismo en San Juan, explicó en Modo Siesta lo que había ocurrido. En ese momento ellos se encontraban asentadas sobre la Plaza España, no sólo vendiendo sus productos sino incluso realizando una olla popular entregando comida a quien la necesitara.

'A las 14:30 estábamos terminando de entregar la comida, porque además de la feria por el Día de San Cayetano por el pan y el trabajo hicimos una olla popular. Estábamos terminando de entregar la comida, habían empezado a hablar 2 compañeras y desde la plaza que habitualmente usamos que en esos horarios sabemos que no hay riego, empezó a salir agua de manera repentina mojando a todas las compañeras que estaban vendiendo incluso con sus pequeños', expresó.

Vera aseguró que de esta forma arruinaron parte de la producción de la emprendedoras y generaron preocupación en todos los presentes. Incluso algunas mujeres estaban con sus hijos, quienes se empezaron a mojar en un día donde la temperatura estaba por debajo de los 10 grados centígrados.

'En el lugar hay un riego por aspersión que se maneja automáticamente desde el Centro Cívico, que se bloquea y desbloquea desde la misma plaza. Nosotros dimos aviso y estuvo más de 15 minutos saliendo el agua, por eso tuvimos que salir a la Avenida Libertador porque todos se estaban mojando. Es mucha casualidad que pasara justo cuando estábamos empezando el acto, donde algunas compañeras estaban contando las situaciones tan tremendas que viven', señaló.

Por último, la entrevistada aseguró que ninguna autoridad le pudo explicar cuál fue el motivo de esta situación, ya que los aspersores no se activan a esa hora habitualmente.

'Durante la mañana nos extrañó la presencia de mucha policía de distintas fuerzas, pero nos sentimos tranquilas porque nosotras no generamos ningún tipo de conflicto. Nos quisieron silenciar. Los únicos que están a disposición son la Fuerza de Seguridad que nos dijeron que en el edificio no hay nadie. Queríamos conocer los motivos. Hace bastante tiempo que los funcionarios no nos atienden el teléfono, no atienden a los reclamos', sentenció.