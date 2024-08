Libertarios con represores: 'Quieren vender que son pobres ancianos injustamente encerrados'

Este jueves, durante el programa Banda Ancha, Carlos Goya, representante de la agrupación de derechos humanos 'Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio' (H.I.J.O.S), expresó su profundo malestar y preocupación por una foto que generó controversia. La imagen muestra la visita de diputados libertarios a la cárcel de Ezeiza, donde se encuentran represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina.

La polémica foto salió a la luz recientemente, provocando reacciones diversas dentro del partido al que pertenece el presidente de la Nación, Javier Milei. Algunos miembros del partido tomaron distancia y reprocharon el acto, entre ellos el diputado nacional José Peluc, quien manifestó su repudio en el programa más temprano.

Carlos Goya, continuando con su crítica al acto, subrayó que "más allá de los sentimientos, los actos son juicios de lesa humanidad ya sentenciados" y añadió que "estos temas nos hacen ver que todavía está muy endeble nuestra democracia" . Goya, nieto recuperado de la dictadura, fue enfático: "No puede estar pasando esto en Argentina. Seguimos sosteniendo que es una democracia nueva, casi virgen. Esta es la mayor democracia y la historia democrática de nuestro país. Hay que bancar y sostenerla, y es memoria reciente las aberraciones. Han continuado y esto da pie a muchas más violaciones de derechos humanos."

En relación a la intención de los diputados, quienes buscan la indulgencia de los condenados debido a su edad, Goya invitó a la población a 'googlear' cada uno de los nombres y las condenas que tienen y los motivos detrás. Como ejemplo, mencionó: "Está este hombre, el Gato González, que se trata de esconder atrás de todo así, tipo que tiene comprobadas violaciones en su domicilio, llevándose una mujer que estaba detenida desaparecida en la ESMA."

Además, Goya apuntó a quienes respaldan estas acciones, recordando: "No olvidemos que este último, que está nombrado, fue durante su gestión como diputada nacional de la actual vicepresidenta, fue el principal asesor junto con Montenegro, que es otro de los que está ahí en la foto y que sostienen estas banderas. No lo hacen desde ahora, sino que lo hacen desde muchos años y con una clara ideología."

Goya criticó el intento de "querer vender que son pobres ancianos encerrados injustamente por delitos cometidos por ellos. Estamos atravesando un vacío y un problema institucional para que estas cosas se estén dando".

Por otro lado, Goya se refirió al asesinato de la madre de un integrante de H.I.J.O.S en la provincia de Córdoba, un crimen que considera parte de una temática más amplia: "Vinieron amenazas previas a esta familia cordobesa. Después de estas amenazas, terminaron concretando un asesinato en marzo. Recordemos que una compañera de H.I.J.O.S Rosario fue violada en su domicilio. Esta reiteración de los discursos de odio me hace pensar en la forma de actuar del fascismo, donde quiere quitar el grado de personas a los seres humanos para poderlos atropellar, matar, desaparecer, como en la dictadura."

A pesar de la gravedad de la situación, Goya ratificó: "La verdad que lo hablamos con los chicos de la agrupación y no nos da miedo. Si hay que ir abriendo el paraguas y ver de qué manera se encaran estas vulneraciones a los derechos humanos, las instituciones y el respeto mismo por ellas y por la democracia. Vemos estas noticias y nos preocupa mucho. Nosotros tenemos familias. Tenemos hijos. Tenemos un montón de gente alrededor y no queremos volver a ver una sociedad que mira para otro lado, que se hace la tonta, que no ve. Nuestra principal preocupación, te sigo diciendo desde los organismos, es obtener la democracia, la tan amada y tan apreciada democracia que hemos venido construyendo. Para eso, y esto lo demuestra, hay que seguir sosteniendo el 'nunca más'."