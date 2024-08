Palma habló del transporte de colectivos: 'El éxito de estos meses de gestión es que no hemos tenido paro'

En un contexto económico difícil, la ministra de Gobierno de la provincia, Laura Palma, ofreció una detallada evaluación de su gestión y los desafíos que enfrenta en su nueva función. Durante su entrevista en el programa Banda Ancha este jueves por la mañana, Palma abordó varios temas, centrándose en la Secretaría de Tránsito y Transporte, la cual está bajo su cargo.

Sin preámbulos comenzó diciendo: "Nos encontramos con una secretaría floja de papeles. Hay muchos legajos, falta de documentación, un poco desactualizada en materia informática. Se dificulta el tema administrativo", expresó la ministra, destacando los problemas burocráticos que heredó de la anterior gestión. Sin embargo, subrayó la importancia de centrarse en las necesidades de los usuarios. "A la gente lo que le interesa más es lo que ve en la calle. Nos preocupa que el sanjuanino tenga un buen servicio", añadió.

Palma criticó la gestión anterior por no actualizar las tarifas del boleto desde enero de 2023, sugiriendo que no quisieron asumir el costo político de tal decisión. Asimismo, resaltó el esfuerzo de la provincia frente a la falta de subsidios desde la Nación, afirmando que "el éxito de estos meses de gestión es que no hemos tenido paro de transporte". Desde que se dejaron de enviar los subsidios, el Gobierno provincial ha asumido un gasto mensual superior a los 2.200 millones de pesos, incluyendo los 510 millones mensuales que la Nación dejó de enviar.

Para hacer frente a los aumentos salariales de los colectiveros, Palma explicó que en el último trimestre se han otorgado dos cuotas de 600 millones mensuales, quedando pendiente una más para este mes. "A nosotros se nos presenta un estudio de costos y ahí se colocan los ítems que hacen que el servicio funcione. Salarios, combustible y unidades abarcan el gran porcentaje de costos", señaló la ministra.

Palma también aclaró que los subsidios se destinan a la demanda, explicando que "no es que se les da el dinero a la empresa". Comparó el costo de poner un colectivo en la calle con la recaudación necesaria: "Colocar el colectivo en la calle sale diez pesos, hay que recaudar diez pesos, y lo recaudamos con una parte con tarifas y otro con subsidios", destacando la intención de no encarecer más las tarifas debido a la recesión del transporte causada por la crisis económica.

Noticias Relacionadas Boleto escolar: esperan los listados para cruzar los datos con las inscripciones

La ministra recordó que San Juan cuenta con una de las tarifas más económicas del país, y señaló la importancia del estado de los vehículos. "Eso se hará más a menudo, quiero que cuando me la vengan a contar yo sepa de qué estamos hablando. Acá la prioridad es el usuario, no es que perseguimos a los empresarios", resaltó.

Además, Palma habló sobre la evaluación de las postulaciones a las becas de transporte, pidiendo a los escolares que conserven su credencial además de la tarjeta SUBE . "Estamos culminando con el cotejo de datos, cargar la SUBE era para beneficiar a los sanjuaninos para que no tengan que estar renovando credenciales. Por el momento, aquellos que tengan credenciales que no se deshagan de ellas, los primeros meses va a tener el chofer la posibilidad de pedírselas", explicó.