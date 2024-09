Maestro de América: ¿hay parientes directos?

Los lazos de sangre de Domingo Faustino Sarmiento hasta entonces existen, pero esta rama familiar vive en Buenos Aires y ya ninguno porta el apellido Sarmiento en su DNI o partida de nacimiento. Fue Ana Faustina la que fue propagando este tipo de parentela porque Dominguito falleció a la edad de 21 años, cuando se alistó en el ejército para ir a pelear a la Guerra del Paraguay, batalla en la que terminó perdiendo la vida.

Si bien fueron entre 13 y 15 hermanos, fueron 5 los que lograron sobrevivir a la época, llegando a vida adulta y Sarmiento entre ellos el único varón, dado que las demás fueron mujeres: Paula, Vicenta Bienvenida, María del Rosario y Procesa del Carmen. Sin embargo, no todas tuvieron hijos, por lo que la rama familiar no se desplegó en gran magnitud, dado que Paula y Procesa son las que dejaron descendencia.

Cuando hablamos de sanjuaninos que son de apellido Sarmiento, hay que destacar que no poseen los lazos sanguíneos directos del ex presidente aunque ‘probablemente estén emparentados, pero no son descendientes directos de él o de sus hermanas, sino de primos, que pueden ser primos hermanos o primos segundos’, explicó el director del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan, Guillermo Collado Madcur.

Domingo tuvo primos que se destacaron en la vida política sanjuanina y que portaron el mismo apellido, como el caso de Carlos Sarmiento que fue gobernador de San Juan y Juan Luis Sarmiento que llegó a ser vicegobernador.

Sobre Dominguito (foto), que fue adoptado por Sarmiento, ‘no alcanzó a formar familia, murió joven y soltero en la Guerra del Paraguay’, explicó Collado y agregó sobre Ana Faustina que ‘fue una hija prematrimonial que tuvo en Chile, la trajo a San Juan, fue criada en su familia y contrajo enlace con Julio Belín, que fue un imprentero francés. De ella proviene la descendencia que hay directa de Domingo Faustino que nos llega hasta hoy, con el apellido Belín Sarmiento y variaciones’.

El genealogista, detalló que esos descendientes directos del prócer sanjuanino que se encuentran radicados mayoritariamente en Buenos Aires.

‘No suelen venir muy seguido hasta donde sé. Vino un chozno de Sarmiento, de apellido Gómez Belín de visita, como en el año 1999, que tengo entendido que después falleció. Hay familiares en Buenos Aires. También en alguna oportunidad vino un gerente de Banco San Juan, de apellido Riobó, que era Riobó Belín Sarmiento, pero fue una casualidad que estuvo destinado a San Juan por un tiempo y volvió. Tengo entendido que los que se radicaron en Buenos Aires, son allegados al Museo Sarmiento en Buenos Aires’.

Sin embargo, hasta entonces hay descendientes de parte de las hermanas de Domingo, como es el caso de María del Carmen Victorina Maurín, que es sobrina tátara nieta de Domingo Faustino, y tátara nieta de su hermana menor, Procesa, quien fue una destacada pintora sanjuanina, de entre las mejores del país y la primera pintora retratista de Argentina.

María del Carmen, recordó que su bisabuelo, Segundino Navarro, fue quien compuso el himno a Sarmiento que hoy se canta en la provincia, siendo distinto al que se entona a nivel nacional, en el resto del país.

