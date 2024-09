Solo el primer día más de 500 personas se inscribieron para estudiar para ser policías

Esta semana, la Secretaría de Seguridad de San Juan, encabezada por Gustavo Sánchez, anunció la apertura de inscripciones para aquellos interesados en ingresar a la Policía de San Juan. A partir del lunes, los aspirantes a oficiales pueden registrarse a través de la página oficial, y el proceso ha tenido una notable respuesta por parte de la ciudadanía. Hasta la noche del mismo día, se habían registrado 501 personas, saturando el sistema de inscripciones.

“La gran cantidad de aspirantes refleja el respaldo de la sociedad sanjuanina hacia la carrera policial”, señaló Sánchez en Canal 13. La formación de oficiales durará tres años, con el inicio previsto para marzo del próximo año. La cantidad de estudiantes aceptados será acotada, conforme a las necesidades y el presupuesto provincial.

Una de las novedades más importantes es que, a partir de ahora, la formación policial se realizará íntegramente en la Escuela de Policía de San Juan, dejando de lado el convenio con la Universidad Católica de Cuyo. Según Sánchez, esta decisión responde a una estrategia del gobierno provincial que busca ajustar la formación al perfil de policía que requiere la sociedad sanjuanina actual.

“Es una decisión del Gobierno de la Provincia desde que asumió, para que la educación policial esté bajo su control, aunque la Universidad Católica continuará con la capacitación en ciertos ámbitos”, explicó el secretario.

Respecto al servicio penitenciario provincial, Sánchez indicó que, por el momento, no se están realizando nuevas inscripciones, debido a que aún quedan alumnos que han finalizado la formación y no han sido nombrados por la falta de retiros. “Recientemente, 25 personas se retiraron y vamos a cubrir esas vacantes en el próximo periodo”, comentó, aclarando que los retiros no ocurren al mismo tiempo, por lo que las incorporaciones se realizan de forma gradual.

En otro tema relevante, Sánchez también se refirió a la necesidad de avanzar en la construcción de un nuevo penal en la zona de Matagusano, Ullum, que actualmente tiene un 10% de avance. Esta obra busca aliviar la sobrepoblación del actual penal de Chimbas, que alberga a 1.800 personas.

“Es una obra necesaria para descomprimir el sistema penitenciario, y confiamos en que las gestiones del gobernador y los ministros nacionales permitirán que avance lo más pronto posible”, dijo

El pedido para destrabar fondos fue llevado ante la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y otros representantes nacionales. Sánchez destacó el compromiso de Bullrich con la provincia, reconociendo el trabajo de la policía sanjuanina y su colaboración con el Ministerio de Seguridad. Además, mencionó el apoyo de la senadora Carolina Lozada y otros funcionarios en la búsqueda de soluciones para avanzar en la construcción del nuevo penal.