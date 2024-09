Prevención sísmica: 'En San Juan pasa tanto tiempo entre sismos que la gente olvida'

Que San Juan es una provincia realmente sísmica no es un secreto para nadie. A pesar de ello, la población suele estar 'relajada' respecto a esta característica, lo que hace que la comunidad no esté preparada para afrontar un movimiento telúrico de una importante intensidad. En ese sentido autoridades están realizando una campaña de concientización para que la gente no se olvide de estos cuidados tan importantes.

El Dr. Daniel Grégori, subdirector Instituto Geofísico Sismológico, contó en Banda Ancha de qué trata esta campaña y cuál es el objetivo que buscan lograr. El entrevistado hizo hincapié en que en la provincia se sigan cumpliendo con las recomendaciones tanto en cuestiones estructurales de los edificios como en la actitud individual de las personas.

'Desde la Facultad de Ciencias Exactas y el Gobierno, hacemos esta campaña de concientización dirigida a la gente. En este momento no hay ningún instituto en el mundo, ni la inteligencia artificial que está tan de moda en estos días, que pueda predecir un sismo. Se sabe que en los lugares donde hubieron terremotos, en algún momento habrá nuevamente uno, pero no se sabe cuándo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir. En este aspecto, en San Juan, esto lo podemos dividir en dos partes. Lo que es prevención edilicia y lo que es referido al comportamiento de la gente', detalló.

Respecto a los edificios Grégori recordó lo ocurrido en 1944, época en la que San Juan sufrió la destrucción del 90% de sus viviendas junto con un número de 10.000 muertes. No es un dato menor recordar que en ese momento la población provincial era de 80.000 personas, por lo que el saldo de dicho terremoto fue realmente devastador, por el simple hecho de que la jurisdicción no estaba preparada para enfrentar un fenómeno de estas características.

'El escenario de San Juan eran casas que no seguían construcción de normas sismoresistentes. A partir de ese momento, empieza un proceso de reconstrucción, que ahí es donde llega el ingeniero Volponi de Italia para ayudar con esa reconstrucción. Se hace una ciudad planificada para el sismo, las construcciones siguen las normas sismoresistentes que habían en ese momento, que obviamente han ido mejorando', explicó.

Seguidamente Grégori hizo una comparación con lo acontecido en 1977. Esa vez el terremoto tuvo incluso una intensidad mayor a la del 44, pero por el contrario la ciudad se comportó muy bien. En ese momento ya habían 300.000 personas viviendo en San Juan y solo hubieron 63 muertos. Entonces quedó demostrada que la prevención fue realmente efectiva. Sobre esto el entrevistado señaló que a nivel edilicio la provincia esta bien preparada.

'A lo que tenemos que apuntar ahora es un poco al comportamiento humano. El sanjuanino sabe, tiene idea del comportamiento, de cómo actuar en caso del sismo. No como la gente de Chile, porque ¿qué pasa en San Juan? Son más espaciados. En Chile cada dos o tres años tienen un movimiento importante, entonces, la gente está más concientizada. En San Juan estamos hablando del 44 y después otro terremoto en el 77 y hasta el momento hemos tenido en el 2021, pero no fue tan grande. Pasan periodos tan largos de tiempo que la gente tiende a olvidar', declaró.

Apuntando directamente a la comunidad sanjuanina, desde el Instituto Volponi y la Facultad de Ciencias Exactas crearon un tríptico en el que informan qué hacer antes, durante y después del sismo.

Estas son las recomendaciones: