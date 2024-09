Mundo café: la diferencia entre tostado y torrado

Para cerrar la semana en Banda Ancha un joven barista sanjuanino visitó el programa. Lautaro Salinas realizó una degustación de una variedad originaria de Santander, Colombia. Además, explicó que la diferencia entre tostado y torrado.

El especialista explicó que el café torrado se tuesta con azúcar a 200 grados centígrados, por lo que esa azúcar no está caramelizada, sino quemada, completamente carbonizada. En cambio, el tostado no contiene azúcar, lo que lo hace más natural.

Para la degustación Salinas llevó al estudio un café traído de la región de Santander, Colombia, llamando Katur. En el caso de esta especialidad en particular, su color es más parecido al de un té que al de un café común y corriente. Esto se debe a que está tostado natural, puesto que no tiene azúcar y está tostado y no torrado y que se hace con un filtro de papel.

'Al café de especialidad nos gusta compararlo con el vino. En el caso del vino de mesa que simplemente dice vino tinto, en el café simplemente dice café arábico. Después vas a tener otro tipo de vinos como syrah que vas a saber que viene de tal finca y que lo cosechó tal persona. Si hablamos de café esa diferencia lo hace de especialidad', explicó el joven barista.