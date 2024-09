OSSE relevará el estado del agua en Bermejo y Nikizanga ante la queja de vecinos

Un grupo de vecinos de las localidades cauceteras de Bermejo y Nikizanga denunciaron a través de un video, que compartieron en las redes sociales, que padecen la mala calidad del agua potable. Según aseguraron, el municipio y OSSE distribuyen el líquido en camiones cisterna y llega contaminado y con gusarapos. En el video solicitaron que las autoridades provinciales intervengan y les den una solución, sino cortarían la Ruta Nacional 141.

Hoy por la tarde, OSSE les respondió indicaron que la empresa estatal y el Gobierno de la Provincia “mantienen un contacto permanente y se encuentran brindando asistencia para dar una solución a los habitantes de Bermejo y Nikizanga, que atraviesan inconvenientes en relación al suministro de agua potable, servicio a cargo de la Unión Vecinal Nikizanga- Bermejo, bajo la órbita de la Municipalidad de Caucete”.

Agregaron que “si bien el sistema no es administrado por Obras Sanitarias, desde la empresa en los últimos años se ha prestado colaboración humana y técnica en reiteradas oportunidades con diferentes necesidades planteadas desde la Unión Vecinal como así también desde la Intendencia tales como reparación de conductos, regulación de válvulas, relevamiento técnico y elaboración de diversos proyectos”, insistieron.

La explicación técnica de OSSE es que la vertiente que alimenta a Nikizanga abarca 22 kilómetros en tendido de redes. Según dijeron, “la mencionada fuente ha sufrido un importante descenso y disminuido su nivel de producción en los últimos dos años, acentuándose aún más durante el 2024. Esta problemática, sumada a un uso indebido de puesteros de la zona, que en distintos puntos de las derivaciones que forman parte del tendido de la red de agua potable, regulan y derivan mayor caudal para distintos usos como riego, reservorio para animales, entre otros, generan un enorme perjuicio en el sistema, que se traslada en consecuencia a los habitantes de Bermejo como así también de Nikizanga”.

Al final del comunicado, OSSE señaló que visitará este viernes 20 de septiembre a la zona afectada para relevar y definir acciones para brindar solución a la comunidad.

Qué dijo la intendenta de Caucete



Por su parte, la intendenta Rosas se expresó a través de su página de Facebook y señaló que “ninguna de las uniones vecinales que administran o distribuyen agua potable en el departamento depende de la Municipalidad de Caucete. Deben asesorarse legalmente y en territorio, pero sin embargo, sí les colaboramos, acompañamos a las vecinales y gestionamos, porque quienes sufren las negligencias del servicio de OSSE son los vecinos. Los cauceteros estamos todos cansados de sus inoperancias y faltas de controles. No solo es Bermejo, también es Vallecito”.

Agregó que “evidentemente, no quieren hacerse cargo de su tarea. El Municipio no tiene a cargo el servicio de generación ni distribución de agua potable en el departamento. No obstante, hemos gastado recursos que son de los cauceteros cada vez que alguna de estas uniones vecinales necesitaba pagar la luz, comprar las bombas o hacer reparaciones, y todo está documentado, hasta con convenio de por medio”.

E insistió: "Hay una falta de conocimiento total de la realidad del departamento y también legal, por sobre todo. Son organizaciones civiles que no dependen del Municipio. El contralor de las personerías jurídicas es del gobierno de la provincia, no del municipio. Las uniones vecinales que tienen a cargo el servicio de agua potable son: Unión Vecinal Villa Independencia, frente a lo cual ya les presentamos una posible solución a la escasez de agua; El Rincón, que por cierto ahora está conectado a una de las perforaciones de OSSE; Villa Las Rosas, que compra por bloque el agua a OSSE y distribuye; y Bermejo, a quien OSSE le delegó la tarea solo de la distribución, no del mantenimiento ni del acompañamiento técnico", finalizó la Jefa Comunal.