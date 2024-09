Educación advierte que por ahora no se suspenden las capacitaciones docentes previstas

La secretaria de Educación de la provincia, Mariela Lueje, dialogó con el móvil de Canal 13 respecto a la suspensión de las clases este lunes debido a la alerta meteorológica por la llegada del viento Zonda. La funcionaria explicó que la decisión fue tomada en conjunto con Protección Civil para salvaguardar la seguridad de la comunidad educativa y la población en general.

Lueje reconoció que la suspensión de las actividades escolares no fue una decisión sencilla: "Es una decisión que no es fácil para nosotros, pero tampoco la tomamos en soledad", afirmó. Explicó que Protección Civil juega un papel clave en este tipo de situaciones, ya que son los encargados de monitorear de manera constante la evolución de los factores climáticos: "Son ellos los que nos informan el estado y la intensidad con la que va a llegar, en este caso, el viento Zonda", detalló.

"La decisión se toma para proteger a la población, no solamente a nuestros estudiantes, sino también a nuestros docentes", subrayó Lueje. Además, hizo hincapié en que la protección va más allá de las escuelas, ya que el viento Zonda puede generar complicaciones en toda la provincia. "Todos sabemos que cuando hay clases, el tránsito vehicular aumenta y, bueno, se puede llegar a ser un poco más caótica la situación", expresó.

Entre las posibles consecuencias del viento, mencionó la caída de árboles, cortes de electricidad y de agua, lo que puede afectar gravemente la vida diaria en la provincia: "La idea es esa, evitar posibles caídas de árboles, cortes de electricidad, que eso trae aparejado cortes de agua, porque las bombas no funcionan", explicó Lueje. Agregó que: "Hay espacios donde sin luz no se pueden dar clases, pasa lo que todos los sanjuaninos sabemos que pasa con un viento Zonda fuerte", remarcó.

La secretaria de Educación también mencionó que la decisión de suspender las clases tuvo un impacto en otras instituciones, como en la Universidad Nacional de San Juan: "Las universidades son entes autárquicos, no dependen del Ministerio de Educación, pero ellos están atentos también a las informaciones de Protección Civil", aclaró. A pesar de la autonomía de las universidades, todas las instituciones comparten el mismo objetivo: "la protección y el resguardo de la población en general".

Por otro lado , Lueje informó que las jornadas de capacitación "Comprendo y Aprendo" no serán reprogramadas a pesar de la suspensión de clases: "Ya están en curso las instancias de la mañana, va a estar el de la tarde, no le vamos a dar marcha atrás porque es toda una logística importante que tiene que ver con las capacitadoras que vienen desde Buenos Aires, coordinación de vuelos, bueno, toda la logística que trae aparejado esto", explicó. Indicó que los docentes que puedan asistir lo harán, y aquellos que no puedan, tendrán la oportunidad de recuperarlo de manera asincrónica. "Van a estar en pie, el docente va a asistir, el que sienta que va a ir, que puede estar presente, y el que no, bueno, tenemos instancias de porcentaje de asistencia que no habría problema", agregó.

En otro tema, Lueje habló sobre la prueba que se realizará en octubre: "No tenemos ninguna información oficial todavía, sabemos que el operativo se llevó a cabo, están en la etapa de procesar la información, y en su momento nos lo van a comunicar", explicó. Recalcó que aún no cuenta con datos preliminares y que las escuelas seleccionadas para la prueba piloto serán las mismas que participarán en la evaluación definitiva, de la cual se obtendrán los niveles de estadística. "Estamos esperando las últimas decisiones a nivel nacional, en base a eso después vamos a comunicarles cómo va a seguir las diferentes pruebas que tenemos en la provincia", concluyó Lueje.