Ya opera en San Juan la primera aerolínea low cost con pasajes a Buenos Aires por $40 mil

San Juan ha marcado un nuevo hito en la conectividad aérea con la llegada de Flybondi, la primera aerolínea low cost que operará en la provincia. A partir de este lunes, los sanjuaninos podrán volar a Buenos Aires por solo $40,000, con vuelos programados para los lunes, miércoles, viernes y domingos.

El gobernador Marcelo Orrego expresó su entusiasmo por la inauguración de este nuevo servicio y las oportunidades que trae consigo. "La gente está muy contenta. Ustedes saben que esta aerolínea va a operar en la provincia de San Juan los días lunes, miércoles, viernes y también el día domingo. Es muy prometedor", comentó Orrego durante la llegada del vuelo inaugural a San juan de la primera aerolínea low cost de Argentina que llega a la provincia. Esto ue en el Aeropuerto Domingo F. Sarmiento, donde estuvo acompañado por la directora de Asuntos Corporativos de la aerolínea, Lucía Ginzo; el director Comercial, Federico Pastori; ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero y la secretaria de Turismo, Belén Barboza.

Orrego destacó la importancia de esta nueva conexión para el desarrollo del turismo en la región: "Siempre es muy importante para San Juan que nos vengan a visitar. A los sanjuaninos nos gusta ser buenos anfitriones, que disfruten de nuestra belleza. Hoy, tener esta cordillera nevada es un buen augurio para todos, y es una de las lindas imágenes que los visitantes se llevarán".

Datos: Desde que comenzó a operar en Argentina en 2018, la aerolínea se ha destacado como pionera en el segmento low cost, consolidándose rápidamente como una de las opciones más populares. Bajo su propósito de democratizar los vuelos, más de 11 millones de personas han viajado con Flybondi, de las cuales el 20% experimentó su primer vuelo en la vida con la aerolínea.

El gobernador subrayó que la llegada de Flybondi no solo beneficia al sector turístico, sino que también abre nuevas oportunidades para los residentes locales. "Vamos a tener la oportunidad de que se generen nuevas oportunidades, pero también, en particular, nuevas oportunidades para los sanjuaninos que, por un precio mucho más módico, van a poder, inclusive algunos, subirse a un avión por primera vez", señaló Orrego, mostrando su satisfacción por la posibilidad de hacer accesible el transporte aéreo a un mayor número de personas.

Orrego también mencionó la relevancia de este avance en el marco de los grandes eventos que se realizan en San Juan, tanto culturales como deportivos. "San Juan siempre es sede de buenos eventos de todo estilo. Claramente, una de las matrices productivas que tiene la provincia de San Juan, sin lugar a dudas, es el turismo. Vamos a apelar a muchas políticas que tiendan a la integración con todos los departamentos en un programa que hemos denominado Marca Ciudades, donde cada departamento podrá imprimir su impronta".

San Juan es la ruta número 26 de Flybondi, y en Argentina representa su destino doméstico número 19 y la provincia número 15 en su red de conexiones

El gobernador agradeció a Flybondi y resaltando la necesidad de ampliar las conexiones aéreas en el futuro. "Vamos a necesitar más vuelos de conexión, Dios quiera así suceda en lo económico. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y aprovechen, por supuesto, las autoridades de Flybondi o al ministro para cualquier pregunta que le quieran hacer", finalizó Orrego.

El director comercial de Flybondi, Federico Pastori, expresó su entusiasmo por la reciente incorporación de la aerolínea a San Juan durante un evento de inauguración. Con una conexión personal con la provincia. "Creo que tenemos que sentarnos por un rato. Estamos muy contentos. A mí, con San Juan, me vincula un tema emotivo, mi familia, mi madre, toda la vida me habló de San Juan. Ella es de Barreal, así que siempre me habló de San Juan y de su gente hermosa", compartió Pastori.

Pastori subrayó: "Por la distribución geográfica, necesitamos el avión como medio por las distancias largas. San Juan era una plaza muy importante, y con el gobernador y con el ministro veníamos trabajando fuertemente para que esto sucediera". "Estamos contentos de ser la primera aerolínea low cost. Eso impacta muy fuertemente porque lo que permite es ofrecer pasajes a un valor muy accesible, y eso va a permitir que cada vez más argentinos y más personas puedan estar viajando", explicó.

Pastori aludió: "Recuerden que cada vez que se baja un avión, una persona dinamiza la economía. Son remises y economía que se va movilizando, así que la verdad que eso nos pone muy contentos", comentó, destacando el movimiento económico que genera el turismo. La aerolínea estará comercializando pasajes desde 46,800 pesos, un precio que, según Pastori, es significativamente más accesible en comparación con otras opciones disponibles en el mercado.

Con la Fiesta Nacional del Sol y la llegada de visitantes de Chile en el horizonte, Pastori fue consultado sobre la posibilidad de expandir las rutas de Flybondi hacia el país vecino. Sin embargo, el enfoque actual de la aerolínea está en consolidar las cuatro frecuencias semanales entre Buenos Aires y San Juan. "Hemos charlado con el ministro, hay muchas necesidades de ir fomentando, pero hoy el foco es estas cuatro frecuencias y ver cómo va evolucionando", concluyó.