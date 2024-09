Preocupación por el robo y faena de caballos en San Juan

En San Juan, el robo y faena de caballos es un flagelo que estuvo presente durante años, aunque la magnitud del problema comenzó a visibilizarse recientemente.

Según detalló el médico veterinario Aldo 'Pirata' Olivares, la situación que viven los propietarios de equinos en la provincia es alarmante, y el problema no se limita solo al robo de los animales, sino a las graves consecuencias que trae consigo, tanto para las familias afectadas como para la salud pública ante la posibilidad de consumir carne en malas condiciones.

"Esto no es algo nuevo", señaló Olivares en diálogo con el móvil de Canal 13 San Juan, "todos los que estamos en el ambiente de los caballos, en el ambiente gaucho, lo venimos sufriendo hace muchos años de manera constante. El problema es que antes no había penas reales ni control, y se consideraba que matar un caballo era simplemente para alimentarse".

Este fenómeno no solo provoca un daño económico a los dueños de los caballos, quienes a menudo encuentran los restos de sus animales en potreros alejados, sino que también plantea serios riesgos para la salud pública. La carne de caballo faenada de manera ilegal no pasa por ningún tipo de control sanitario, lo que la convierte en un peligro para los consumidores. "No es solo el delito en sí mismo, sino las consecuencias que esto genera en mucha gente", advirtió Olivares.

La situación, según el veterinario, llegó a tal punto que muchas familias rurales viven con temor constante. "Somos vulnerables desde hace mucho tiempo", dijo. "Siempre te da miedo dejar un caballo en un potrero alejado de una casa, en un lugar donde no haya control", añadió.

A pesar de la gravedad del problema, Olivares es optimista con respecto a las recientes acciones legales y mediáticas que comenzaron a arrojar luz sobre este tema. "Es la primera vez que ha habido un fallo así, y ojalá que esto empiece a hacer ruido, porque es de la única manera que se puede llegar a controlar".

"Esperamos que esta sea la oportunidad para cambiar las cosas y garantizar la seguridad tanto de los animales como de los sanjuaninos", concluyó.