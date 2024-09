Se viene otro eclipse de sol en San Juan: ¿cuándo será?

El cielo sanjuanino nuevamente será parte de un impactante e imperdible fenómeno natural dentro de las próximas semanas. Se trata de un eclipse de sol, que en esta ocasión no será total, que se podrá disfrutar durante algunos minutos el próximo 2 de octubre.

Hugo Levato, experimentado astrónomo, contó en Banda Ancha cómo se produce este fenómeno que tendrá a todos con la mirada puesta en las alturas. El entrevistado explicó que esta vez el sol no será cubierto completamente por la luna, sino que será sólo una porción del mismo la que dejará de iluminar con sus rayos durante algunos instantes.

'Este es un eclipse solar anular. No es para una determinada región, no es ni parcial ni total. Es como cuando uno aleja un objeto, entonces cubre menos lo que está atrás y acá la luna, al estar un poquitito más alejada de la Tierra que cuando hay un eclipse total, deja un anillito alrededor del Sol. No lo cubre totalmente, sino que cubre buena parte. Eso es debido a que las órbitas de los objetos celestes son, en nuestro sistema solar, elípticas. La anularidad se produce en una franja que tiene unos 200 km de ancho', explicó.

A este eclipse lo verá quien esté dentro de una franja específica. El fenómeno comenzará a mitad del Océano Pacífico e irá avanzando hacia Chile. Pasará por la Isla de Pascua, por la Cordillera de Los Andes y llegará a la República Argentina, por el medio de la Patagonia. Hay lugares en la Patagonia que van a tener un eclipse anular del orden de los cinco o seis minutos.

'Eso va a ocurrir el 2 de octubre, más o menos a las 17.30 hora argentina, depende del lugar donde uno esté. Los que estamos fuera de esa franja, como el caso de San Juan, de Buenos Aires o de Córdoba, vamos a ver el eclipse como parcial, no anular. Si uno está exactamente en el eje que une la Tierra, la Luna y el Sol, lo ve perfectamente anular, como vería un eclipse total si la luna estuviera más cerca. En San Juan el 50% del Sol va a estar cubierto', adelantó.

Por último, Hugo Levato le recordó a toda la comunidad que no es para nada recomendable mirar directamente al sol con el ojo desnudo. Hay protecciones especializadas para poder disfrutar de este tipo de eventos, sin poner en riesgo la vista.

'De todas maneras hay que tener mucho cuidado de no jorobarse la vista. Hay unos anteojos especiales que cortan perfectamente todo y valen muy poco, centavos de dólar deben estar costando, pero no son fáciles de conseguir en Argentina. Por lo menos hay que cubrirse con una radiografía antigua, que no es lo mismo, pero algo cubre. Los que quedaron del eclipse total anterior se deterioran con el tiempo, pero es mejor que no usar nada. También están los que usan los soldadores', sentenció.