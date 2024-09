"El perro de hoy", un libro sanjuanino para adoptar con responsabilidad

El conductista canino Roberto Bastianelli presentó un libro que aborda de manera exhaustiva las responsabilidades y compromisos asociados con la tenencia de perros. En un contexto donde el maltrato y el abandono de mascotas se incrementaron, Bastianelli busca con este libro educar a los sanjuaninos y promover un cambio cultural en el cuidado de los animales.

Según detalló en el programa Banda Ancha, el libro surge como una extensión de la campaña que Bastianelli lideró durante años para combatir el maltrato y abandono canino, problemas que se agravaron en tiempos recientes debido a una falta de educación y preparación entre quiénes desean adoptar. "El objetivo es aclarar todos los aspectos que deben considerarse antes de adquirir un perro para evitar consecuencias negativas para los animales", explicó.

Bastianelli además destacó la importancia de reconocer que un perro no es un objeto, sino un ser vivo que requiere tiempo, cuidado y recursos. "Muchos propietarios no tienen en cuenta estos factores antes de adquirir un perro, lo que a menudo resulta en sufrimiento para los animales. El perro no es un jarrón que se coloca en un rincón y se olvida. Es un ser sintiente que necesita atención constante", subrayó el conductista canino.

El libro profundiza en las realidades que enfrentan los dueños de perros, desde los costos hasta las necesidades de tiempo y atención. "Hoy en día, los costos asociados con el cuidado de un perro aumentaron considerablemente. Las personas que adoptan o compran un perro a menudo subestiman estos gastos y terminan enfrentando dificultades económicas para proporcionar la alimentación y atención veterinaria necesarias", señaló.

Bastianelli también hizo hincapié en la importancia de entender que la decisión de tener un perro es un compromiso a largo plazo. "Una vez que te decidís por adoptar un perro, estás asumiendo una responsabilidad de 15 años, irrenunciable. No se trata de un capricho momentáneo", afirmó.

Sobre el cierre, el conductista canino reiteró que la educación y la concienciación son fundamentales para prevenir el sufrimiento de los perros, quienes, al final, son los que sufren las consecuencias de las decisiones mal tomadas por los humanos.



Las tres preguntas claves para hacerse antes de adoptar un perro

Antes de adquirir un perro, es fundamental hacerse tres preguntas clave, de acuerdo a lo que Bastianelli declaró. Y esas son "¿Tengo espacio suficiente?", "¿Tengo tiempo para dedicarle?", "¿Poseo los recursos económicos necesarios?"

"También es crucial plantearse la pregunta más importante, para qué quiero un perro. No debe considerarse como un juguete, un objeto de diversión, o simplemente un guardián del hogar", analizó.

"La respuesta adecuada debería ser que se desea un perro como compañía y un ser sintiente que se integre en la familia, ya que pueden proporcionar apoyo emocional y ayudar en situaciones como la depresión o el autismo. Es importante reflexionar antes de tomar la decisión, ya que la adopción implica una responsabilidad seria", finalizó.