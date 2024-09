Hidráulica prevé un buen año hídrico: expectativas positivas para riego y balnearios

En diálogo con Canal 13, el flamante nuevo Director de Hidráulica de la provincia, el ingeniero Raúl Ruiz, ofreció una visión preliminar sobre la situación hídrica de la región y los planes a futuro. Durante la entrevista, Ruiz habló sobre el esperado Informe Hídrico 2025 y la importancia de la infraestructura de canales, así como de las expectativas en torno a las actividades náuticas y el manejo del recurso hídrico en los diques.

Ruiz explicó que el informe hídrico dependerá de la recolección de datos precisos, incluyendo la toma de muestras de nieve en puntos estratégicos.

"Se tiene que hacer una toma de muestra, todo lo que es de la parte de nieve, para después evaluarlo y tal vez en octubre podríamos estar dando los pronósticos correspondientes" , señaló, aunque no ofreció más detalles. Sin embargo, expresó que hay buenas expectativas para la próxima temporada hídrica.

Al ser consultado sobre la posibilidad de desarrollar un plan para proteger el recurso hídrico en los canales de la provincia, Ruiz enfatizó la importancia de la infraestructura existente: “Hoy en día tenemos una gran infraestructura en lo que es canales. Tenemos el mayor porcentaje de agua que ya está impermeabilizado”, comentó. No obstante, también subrayó la necesidad de realizar obras de mantenimiento y mejoras.

Ruiz también habló sobre el tipo de obras necesarias para mejorar la infraestructura actual: "Hay que ver varios puntos a realizar, ya que algunas obras pasan por el avance de la comunidad, por lo que es terreno donde vive gente”, explicó, poniendo en relieve los múltiples factores a tener en cuenta.

En cuanto a las actividades náuticas , que dependen de un buen caudal de los ríos y diques, el director de Hidráulica reconoció la creciente expectativa entre los empresarios del sector: “Se está planteando una mesa multidisciplinaria porque el recurso que usamos para el llenado de los diques para generar energía y para el riego de productores es el mismo, entonces tenemos que llegar a un manejo sustentable”, dijo Ruiz. Sin embargo, fue cauteloso al respecto: “No queremos dar ninguna proyección hoy en día hasta que no tengamos los resultados certeros”.