Advierten que podría haber más despidos en sanatorios del Colegio Médico

La situación laboral en los sanatorios del Colegio Médico de San Juan continúa en estado crítico y podría haber más despidos, según expresó el doctor Adrián Verni, asesor legal de ATSA Sanidad San Juan.

"En 9 meses nunca han presentado una documentación que avale la crisis que ellos dicen padecer, siempre ha sido por las palabras de las autoridades", destacó el letrado esta mañana en Banda Ancha.

"También hemos ido a la empresa y no han tenido la responsabilidad como directores de asistir a las audiencias, mandaban gente que no tenía poder de decisión. Nos encontramos que la Subsecretaría de Trabajo se puso del lado de la patronal y no atendía las necesidades de los trabajadores", agregó.

A la vez, manifestó que "en la última asamblea, el asesor letrado del Colegio Médico nos comunicó que habrá una posibilidad cierta de cierre, ya que no tienen fondos para pagar sueldos", indicó Verni.

"Estamos en una situación preocupante que ha generando mucho malestar en todos los compañeros, ya que no garantizan la continuidad de los servicios para prestárle a la comunidad, están hablando de un cierre directamente", sentenció el abogado.