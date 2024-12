Tras la lluvia acompañada de granizo que sorprendió a San Juan en la tarde del lunes, aseguraron que esta tormenta no salvará a San Juan de la sequía. En Banda Ancha, la especialista en climatología, Agustina Albeiro explicó que la tormenta no representa una gran crecida de niveles de agua, para luego explicar por qué.

Albeiro explicó que estas fuertes tormentas no salvan a la provincia de la sequía, puesto que, no se abastece del agua de lluvia. "En el Valle está bueno que ocurran eventos de precipitaciones fluviales, pero para el régimen nival que nosotros tenemos cómo fuente de alimentación no nos ayuda tanto", aseveró.

La especialista indicó que, al estar San Juan inmerso en el contexto del cambio climático global, provoca que los eventos extremos sean aún más extremos. "Se viene viendo que el frío es cada vez más árido, al igual que el calor. Es por ello que estos momentos de precipitaciones hay que analizarlos, porque hasta el momento no se habían dado". sostuvo.

La profesional señaló que hay que esperar y analizar qué pronostico se cumple para el verano, al mismo tiempo que se debe analizar cómo se va desarrollando en base a las condiciones globales. "Uno siempre piensa que es algo que está pasando acá, pero tiene que ver con un entorno global que incide. Las condiciones del Océano Pacífico se espera que sean más bien frías. Esto nos indicaría que podría haber menor presencia de precipitaciones, sin embargo, la realidad nos está diciendo otra cosa, por lo que siempre hay que tener en cuenta que los pronósticos son modelos", explicó.

Albeiro explicó que el gran tamaño de los granizos que cayeron en la tarde del lunes en la provincia, tiene que ver con dentro de las nubes está el hielo dando vueltas. En cada vuelta se carga un poco más capas de hielo. Por lo que cuando logra romper la gravedad, salir de la nube hacia la atmosfera, al encontrarse en un contexto cálido y húmedo, puede bajar y no irse desintegrando en el camino. "Abarca muchísimo tamaño y no lo va perdiendo a medida que baja, o tiene mucho proceso de formación dentro de la nube que quizás era un pomelo y tenemos que agradecer que llegó en este tamaño", contó la especialista.