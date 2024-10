El pasado jueves, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) decidió archivar la denuncia de acoso presentada contra el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Rodolfo Bloch. Tras un largo proceso que incluyó testimonios, declaraciones y evaluaciones legales, el órgano de gobierno de la universidad concluyó que no se alcanzaron los votos necesarios para avanzar con una sanción.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, explicó en a la prensa detalle el procedimiento que siguió la denuncia desde su inicio hasta la resolución final:

El informe final fue evaluado por la Dirección General de Asuntos Legales, que emitió un dictamen para ser considerado en una sesión extraordinaria del Consejo Superior. Durante esta sesión, que tuvo lugar el jueves, se discutió si la denuncia debía ser elevada a la Asamblea Universitaria, lo que requería una mayoría especial de dos tercios del total de consejeros. Berenguer explicó que: " Ha habido prácticamente asistencia perfecta, 38 miembros estuvieron presentes. Después de más de tres horas de debate, hubo diferentes opiniones y expresiones, pero no se alcanzaron los votos necesarios para pasar a la Asamblea" , afirmó el rector. Según Berenguer, solo 19 consejeros votaron a favor, cuando se requerían 26 votos, lo que llevó al archivo de la causa.

Al ser consultado sobre su propia votación, Berenguer evitó dar detalles, subrayando que en estas sesiones "somos un cuerpo". "Dentro de estas sesiones, problemáticas y muy especiales, las decisiones las toma el cuerpo como órgano político de la universidad, no como personajes individuales", indicó, protegiendo la privacidad de las votaciones y las posturas de los consejeros.

Con el archivo de la causa, Rodolfo Bloch retomará sus funciones como decano de la Facultad de Exactas. Sin embargo, el rector dejó en claro que la denunciante aún tiene opciones legales para continuar con su reclamo: "La decisión ha sido tomada por el cuerpo, y bueno, ella está en entera libertad, como lo hizo con la denuncia, ahora tiene toda la libertad para seguir con los procedimientos. El procedimiento administrativo ya culminó, pero le quedan las instancias judiciales", explicó. Además, señaló que la denunciante podría incluso demandar a la universidad si la justicia lo permite.

Berenguer también aprovechó la oportunidad para destacar el rol de la oficina de género en la UNSJ, la cual acompañó a la denunciante durante todo el proceso: "Se la escuchó y se la defendió", afirmó. Según el rector, fue esta oficina la que determinó que la denuncia avanzara, enviándola luego a la Dirección General de Asuntos Legales, donde se desarrolló el sumario que finalmente llegó al Consejo Superior: "Si la oficina de género de nuestra universidad no hubiera procedido, este caso no hubiera llegado a esta instancia", señaló, subrayando la importancia de contar con mecanismos internos que aborden denuncias de acoso y violencia de género.

Finalmente, Berenguer cerró la entrevista con una reflexión sobre su rol en el proceso: "Yo con mi conciencia estoy tranquilo" . A pesar de las diferencias de opinión que surgieron, el rector defendió el procedimiento seguido por la universidad.

"El hecho de que haya personas que no coincidan con esto, yo no me puedo hacer cargo del voto del Consejo Superior, pero sí estoy tranquilo porque el sistema universitario sanjuanino ha procedido en todos los pasos que la reglamentación y la legislación así lo permiten", concluyó.