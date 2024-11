El decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Guillermo Velasco, habló en Banda Ancha sobre la denuncia de acoso sexual y laboral contra el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, y reflexionó sobre el rol de la universidad pública en el contexto político y social actual.

Consultado sobre la polémica en torno a las abstenciones durante la votación en el Consejo Superior, Velasco negó tajantemente que se trate de una acción corporativa para proteger al decano denunciado. “De ninguna manera hay una cuestión corporativa. En ningún momento nos juntamos ni hablamos entre nosotros antes de la votación. Hubo consejeros que incluso definieron su voto esa misma tarde”, aseguró.

Velasco explicó que su abstención, al igual que la de otros 14 consejeros, se debió a la falta de información clara en el dictamen presentado por Asesoría Letrada. “No hemos puesto en duda el trabajo de la Comisión de Género ni el de quienes llevaron adelante el proceso. Simplemente, solicitamos una ampliación del dictamen para tener mayores elementos y poder tomar una decisión fundamentada”, sostuvo.

El decano lamentó el impacto mediático del caso y aseguró que el tema pudo haberse manejado de manera diferente. “Si se hubiese votado el pedido de ampliación del dictamen en su momento, hoy no estaríamos hablando de esto. Se podría haber evitado el manoseo y la victimización que ha ocurrido. Ahora, todo el tema está en el ojo de la sociedad sanjuanina”, reflexionó.

Sobre la política nacional y provincial

Velasco también se refirió al contexto político nacional, expresando su rechazo a las políticas del presidente Javier Milei. “Estoy totalmente en contra de la política de Milei en todo aspecto. Ya lo hemos vivido en el pasado, y el daño que se produce con estas decisiones es muy difícil de revertir”, afirmó.

En contraste, el decano destacó que el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, tiene una postura diferente. “Estoy convencido de que no es la misma política que la de Milei. Orrego lo ha demostrado. Creo que está enfrentando una falta de recursos que afecta tanto a la provincia como a los municipios, pero ha mostrado disposición para el diálogo y el trabajo conjunto”, dijo.

De cara al futuro, Velasco enfatizó la importancia de la interacción entre la universidad y la sociedad. Propuso un “gran acuerdo provincial” que involucre al gobierno, los municipios y las entidades intermedias para definir en qué áreas debe enfocarse la formación universitaria.

“La universidad no es solo carreras de grado. También debemos apostar a oficios y tecnicaturas para quienes no pueden acceder a una formación universitaria completa. Esto no solo mejora la vida de las personas, sino que también forma recursos humanos que son esenciales para las empresas y el gobierno”, señaló.

Con esta perspectiva, Velasco destacó que, en caso de ser elegido rector, buscará reforzar la relación entre la UNSJ y el sistema productivo de San Juan. “Debemos definir qué aspectos de la formación universitaria pueden fortalecer el futuro de la provincia. Es una responsabilidad que tenemos como institución pública”, concluyó.