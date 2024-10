Tras la decisión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), sobre el caso Bloch, el que se expresó fue Guillermo Velasco. ‘Las pruebas no eran contundentes’, indicó el decano de Arquitectura sobre el archivo de la denuncia de acoso presentada contra el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

A través de un comunicado oficial, puesto que lleva la firma del decano de Arquitectura, brindó una aclaración sobre el desarrollo de la reunión secreta de la Comisión Superior, en donde se abstuvo de votar. Además de mostrarse molesto por ‘la abundancia de información’ que manejaron los medios de este tema.

‘He optado por mantener el silencio durante estos días a pesar de los comentarios y especulaciones que han circulado, esperando que estuviera el Acta de la Reunión Secreta’, comenzó expresando Velasco. Luego explicó que dicho documento oficial es el ‘único’ valido que refleja lo sucedido.

Luego prosiguió explicando: ‘Durante más de tres horas de debate, varios de los consejeros coincidimos en que, dada la gravedad de la situación, era necesario un análisis legal más profundo que garantizara el pleno ejercicio de los derechos de las partes involucradas. Consideramos que debía haber una valoración más precisa de los hechos y más contundencia en las pruebas’

Por último, el decano de Arquitectura contó que, al finalizar el debate, se presentaron dos mociones:

1. Moción 1: Solicitar a la Dirección de Asuntos Legales una ampliación del dictamen

que incluyera o un análisis más exhaustivo sobre si se consideran probados otros hechos

relacionados con violencia laboral, además de la disminución de pases de

expedientes, o una ponderación más precisa de los elementos probatorios respecto al

acoso sexual, basándose en el criterio normativo de "indicios graves,

precisos y concordantes’, o ampliar el análisis sobre los informes psicológicos, aclarando que son descriptivos y no constituyen un peritaje o psicodiagnóstico, o evaluar si la prueba rechazada en relación con la coerción por interpósita persona tiene implicancias, considerando la participación de quien la aporta.

2. Moción 2: Aprobar el dictamen de la Dirección General de Asuntos Legales y convocar a la Asamblea.

Finalmente, La moción 1 obtuvo 14 votos (uno de ellos el mío), y no fue aprobada. Al someterse a votación la Moción 2, ésta obtuvo 19 votos, pero no alcanzó los 26 necesarios para su aprobación.

Velasco indicó que por coherencia con la postura que sostuvo durante la reunión y convencido de que era ‘imprescindible una ampliación del análisis legal para tomar una decisión fundada’, optó por abstenerme en la votación de la Moción 2.

‘Mi abstención no significa que no tenga opinión sobre los hechos denunciados, sino que considero que no se contaba con las pruebas con la contundencia necesarias para tomar una decisión en ese momento’, sostuvo el alto mando de la UNSJ.

El documento prosiguió señalando que al sumar los votos en contra del dictamen (6) y las abstenciones (13), se alcanzó la misma cantidad de votos que aquellos que apoyaron el dictamen (19). Esto deja en evidencia que las pruebas presentadas no eran lo suficientemente contundentes para una gran parte del Consejo.

Velaszo se animó a preguntarse si no era más lógico apoyar la ampliación del dictamen, votada por 14 consejeros, en lugar de forzar una votación sabiendo que no se alcanzarían los votos necesarios para la aprobación.

‘Quienes me conocen saben que siempre he priorizado lo ético sobre cualquier interés político. En este caso, actué de acuerdo con lo que consideré correcto, asumiendo las consecuencias, sin dejarme influir por el hecho de ser candidato a rector, priorizando la defensa de lo institucional. Mi trayectoria de vida es coherente, y seguiré defendiendo los principios de igualdad de género, luchando contra la discriminación y la violencia, como lo he hecho en mi vida personal, profesional, docente y hoy como decano de la FAUD’, manifestó el decano.

Por último, Velasco expresó: ‘La creación de la Oficina de Género contra las Violencias y la Discriminación en 2016 fue un hito dentro de nuestra universidad. Estoy convencido de que la mejor manera de defender esta oficina es garantizando que se actúe con justicia e imparcialidad, evitando cualquier sospecha de manipulación de situaciones graves para favorecer intereses personales o sectoriales. Ese es el compromiso que he asumido, y seguiré trabajando en esa línea’.