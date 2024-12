David Chacón, un deportista sanjuanino, que lleva un año y medio viviendo en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Desde allí, combinó su carrera como atleta con la organización de eventos deportivos y aportó su experiencia fitness y bienestar.

“Llegué hace un año y medio para trabajar primero como deportista, pero también gestiono eventos y proyectos deportivos, además de entrenar a otros de manera presencial y online”, relató.

David comenzó su carrera en San Juan, donde estudió Educación Física en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF). “Al salir de la secundaria, empecé a estudiar la carrera y, a su vez, me adentré en los deportes de resistencia. Comencé con natación, me formé como guardavidas y trabajé en el Dique Punta Negra. Luego hice temporada en la costa, y mientras desarrollaba esa parte, conocí corredores y ciclistas, lo que me permitió insertarme más en este mundo”, recordó.

La decisión de emigrar llegó tras años de preparación. Según el sanjuanino, no fue algo que buscara activamente: “No lo elegí, más bien me eligieron a mí. Estuve preparándome durante cinco o siete años, y siempre supe que quería irme al exterior a seguir mi carrera profesional. Cuando apareció esta oportunidad a través de LinkedIn, tuve una entrevista y me convocaron”.

Sobre las fiestas y la vida lejos de San Juan, David reflexionó: “Aquí hay un ambiente navideño, pero es más como el que se ve en las películas. No es como lo conocemos nosotros, con familia y amigos. Es una sensación de nostalgia, pero sé que en algún momento volveré a encontrarme con mis seres queridos”.