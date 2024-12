La Navidad significa para algunos, al menos todavía, un momento de encuentro con la familia, arraigada a los más lindos recuerdos de la infancia. Raúl de la Torre, abogado y reconocido poeta sanjuanino recordó junto a Daniel Tejada las navidades de su niñez, las de estos últimos años y expresó su deseo de navidad para su familia.

Raúl destacó a la Navidad como la fiesta más importante del año por la emotividad que tiene. Su hermano Hugo corriendo por todos lados, una lata llena de empanadas y la visita de sus primas de Mendoza, fue lo primero que recordó al pensar cómo vivía esta fiesta cuando era chico.

"La Navidad tiene un motivo muy especial por el encuentro con los familiares", comentó De la Torre. Su familia procuraba estar siempre en San Juan para el 24 de diciembre, nunca la pasaron fuera de acá.

Las fiestas de fin de año traen consigo el recuerdo de fiestas alegres y anécdotas, aunque también marcan mucho las ausencias. Raúl contó que tuvo dos Navidades muy seguidas con dos sillas vacías en la mesa. La muerte de su madre y de su hermano Hugo fueron las que más sintió en ese día tan particular.

"La muerte de Hugo la suplí cantando, decidí seguir cantando y me moría por seguir cantando", agregó el poeta, en memoria de lo más sagrado que compartían los hermanos De la Torre, la música. Por otro lado, Raúl expresó que aún le cuesta procesar la muerte de su madre en fechas como la Navidad: "yo con mi madre no me llevaba tan bien porque teníamos carácter fuerte los dos, pero, como me dijo un amigo, la muerte de una madre te marca".

Las fiestas se pueden resignificar con el paso de los años y así lo entendió el poeta al contar que las navidades "ahora se la llevan los nietos (...) es como que se renuevan las esperanzas".

Un deseo de Navidad

Al ser consultado sobre cuál es el deseo que tiene para este 25 de diciembre de 2024, Raúl pidió por salud para toda su familia. "No hay nada más precioso que la que la salud (...) salud salud, el resto va y viene", concluyó.