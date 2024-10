Conocé las 3 especies que el hombre extinguió en San Juan

Este 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales. Por este motivo, Diario 13 se contactó con la Dirección de Conservación de la Secretaría de Ambiente, para conocer qué especies están prácticamente extintas en San Juan, por culpa de la intervención del ser humano en sus hábitats naturales.

Ezequiel Salomón, director de Conservación, contó a este medio cuál es la triste realidad que atraviesan alguna especies en la provincia. Sobre esta situación, aclaró que si bien no se han hecho los estudios a profundidad para confirmar la extinción total de estas criaturas en estas tierras, hace muchos años que no tienen registros de alguno de ellos.

'Hay especies que pueden haber tenido algunas extinciones locales. Hay que trabajar en en proyectos de restauración de estas especies en esos hábitats. Por ejemplo, el cardenal copete amarillo, que sabemos que se distribuía en parte de lo que es Valle Fértil y también en algunas zonas de que están cerca de de los límites con San Luis no. Sabían existir ahí poblaciones de cardenales copete amarillo', comentó.

Lo mismo habría ocurrido con un animal que por muchos años fue víctima de la industria textil. Se trata de la chinchilla, una criatura cuya piel sigue siendo utilizado para crear prendas. Sobre esto Salomón confirmó que no han conseguido avistar ninguna desde hacer años, dentro del territorio provincial.

'Con la chinchilla pasa lo mismo. Son especies que tenía poblaciones muy reducidas y que, si bien no sabemos fehacientemente si se han extinto localmente, no han habido registros de estas especies en los últimos años para poder saber si realmente siguen presentes. Hay que hacer estudios un poco más complejos pero lo cierto es que no tenemos registros de estas especies', contó.

Por último, otra criatura que corrió la misma suerte es un majestuoso felino que habitaba el suelo cuyano. Se trata de un yaguarundí, un animal que se asemeja a un puma en sus colores y su fisonomía, pero que tiene un tamaño más reducido.

'En en estos últimos años la chinchilla, el cardenal copete amarillo y el yaguarundí también, que es una especie de felino, son algunas de las especies que se pueden haber extinguido o que habitaban esta zona pero de las que ya no tenemos registros', sentenció.