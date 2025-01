Dany Love: 30 años de resistencia y empoderamiento en el colectivo LGBTQ+

Daniel Olivares, conocido como Dany Love, dialogó con Canal 13 San Juan en un especial de Año Nuevo, donde reflexionó sobre su historia personal, su trabajo como actor y su rol como referente del colectivo LGBTQ+ en San Juan.

Además, compartió detalles de la construcción del boliche que marcó un antes y un después en la escena local.

“Hoy estoy en una etapa muy relajada con el boliche y con todo”, comenzó Dany, al recordar cómo en sus inicios sentía la necesidad de “evangelizar sobre el personaje y su sexualidad”. Según contó, su personaje fue un medio para educar y generar diálogo: “Dany Love es un instrumento, me permitió hablar de sexualidad y aprender a convivir de otras maneras”.

El camino no estuvo exento de obstáculos. En sus 30 años de trayectoria, Dany enfrentó discriminación y prejuicios, especialmente al intentar conseguir apoyo comercial. “En 28 años nunca conseguimos sponsor. Para los comerciantes era un ‘qué van a decir por tener de clientes a gays o travestis’”, recordó.

Entre los momentos más duros, rememoró un episodio ocurrido el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en los inicios de su boliche: “Era pequeño, aún no era lo que es hoy. De repente, llega un colectivo de la Policía de San Juan, en un mega operativo. Nos arrinconaron, nos apedrearon y se metieron por todos lados. No entendíamos nada, no tenía justificación. Fue una masa asquerosa de discriminación”.

A pesar de las adversidades, Dany y su equipo lograron transformar el espacio en un símbolo de inclusión y resistencia. “Lo que sucede hoy es sano mental y espiritualmente para todos. Nosotros no abrimos Rapsodia pensando que íbamos a luchar, fue una construcción. No podíamos hacer caso omiso a todo lo que pasaba”, explicó.

En lo personal, también hubo momentos de aprendizaje y aceptación. “Mi mamá se enteró de que soy gay porque me vio arriba de un escenario vestido de mujer. No se habló del tema, pero me decía que me veía feliz. Para nosotros no hacía falta decirlo”, relató, destacando cómo su familia lo apoyó a su manera.

Hoy, con una carrera consolidada, Dany celebra el avance de la sociedad en temas de diversidad y se enorgullece de haber sido parte del cambio: “Los 30 años fueron de esquivar y aprender. Aprendimos a empoderarnos y a trabajar. Hacemos de todo: cosemos, bailamos, actuamos. No fue nada simple, pero lo logramos”.