El secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, el licenciado Marcelo Molina, pasó por Cien por Hora y brindó detalles sobre los avances y la climatización de las unidades de transporte de la RedTulum. A su vez, destacó el esfuerzo de la Secretaría para mejorar el servicio y atender los reclamos ciudadanos.

“El verano pasado, dentro de las observaciones y los llamados de atención que nos hace la gente con respecto al servicio, la climatización era uno de los reclamos más altos”, explicó Molina. Según relató, cuando asumieron en diciembre del año pasado, encontraron una situación desordenada respecto al uso del aire acondicionado en las unidades.

Durante el último año, se implementaron medidas para garantizar que las unidades con aire acondicionado lo usen desde los primeros días de calor. “Había una práctica habitual que era prender el aire acondicionado recién en diciembre. Nosotros trabajamos para que, desde agosto o septiembre, con los primeros calores, las unidades empezaran a usar su aire acondicionado”, aseguró.

Gracias a estas gestiones, hoy el 60% del parque de la RedTulum cuenta con aire acondicionado funcionando. “Cuando asumimos, aproximadamente el 50% de esas unidades tenían problemas de mantenimiento. Eso ya no ocurre”, señaló. Sin embargo, reconoció que queda un 40% de unidades más antiguas que no tienen aire acondicionado y no es posible adaptárselos.

En cuanto a los reclamos, Molina afirmó que han disminuido, pero admitió que no se podrá eliminarlos por completo hasta que se renueve el parque móvil. “Estamos trabajando con las empresas, exigiéndoles planes de inversión para que se adecúen a lo que firmaron en el pliego de bases y condiciones de la licitación”, explicó.

Con la vista puesta en el futuro, el secretario destacó que para el próximo verano esperan reducir significativamente la cantidad de unidades sin aire acondicionado. “Sería muy ambicioso pensar que no quede ninguna, pero se va a ir mejorando sustancialmente”, concluyó.