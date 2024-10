El recuerdo de Leo Muro en 3 impactantes y sentidos testimonios

Sobre el mediodía del pasado domingo 15 de septiembre se dio a conocer una noticia que causó un inmenso asombro en la comunidad periodística y en el público sanjuanino. Se trata del repentino fallecimiento de Leonardo Muro. Por este motivo tres colegas que pudieron compartir momentos con él en diferentes épocas y por distintos motivos, lo recordaron en Diario 13 de una forma muy sentimental.

Luciano García

Entre todos los proyectos que tenía Leonardo, se encontraba un programa llamado 'Argentinos de Bien'. El mismo lo hacía en compañía de Mario Romero por las señales de One TV y Urbana 107.3 FM. El programa más reciente se realizó el pasado sábado 14 de septiembre, sin saber que sería el último que haría Muro.

En esa ocasión el invitado fue Luciano García, un periodista local que si bien había tenido charlas casuales con él, fue la primera vez que lo vio en persona. 'La primera vez que lo vi personalmente fue el sábado. Habíamos hablado un par de veces, pero más que nada por Whatsapp o por redes. Me habló en la semana, me invitó al programa. Fui y la verdad que a mí a mi criterio personal fue la mejor entrevista que me hicieron en mi vida. Fue una linda, charla que yo también la usé medio como desahogo de muchas cosas', relató a este medio.

La entrevista en cuestión, 24 horas antes del triste final

'Después de la entrevista hablamos con él un poco la vida y de algo que me pasó a mediados de año, con un lugar donde trabajaba y me dijo: 'Yo la verdad que cuando me han pasado esas cosas, no he comprado con la venganza. Dejé que el paso del tiempo cure, nunca me até al rencor o a la bronca, si no a avanzar, a seguir, a mirar para adelante. Seguro que sin saberlo, Leo me ayudó, me tocó una una fibra sensible. En lo personal ese mensaje ahora toma otro significado. La verdad que ha sido una experiencia muy fuerte', reveló.

Julio Turcumán

A lo largo de sus décadas detrás de los micrófonos y hasta incluso de las cámaras en su rol como productor, Leonardo Muro pudo compartir equipo con un sin número de colegas. Uno de ellos fue Julio, alguien que llegó a conocerlo más allá que en el ámbito laboral, pudo saber cómo pensaba y qué valores tenía el difunto locutor.

'Era una excelente persona, el tipo no tenía odio, se fijaba en el otro antes. El Leo entendía la justicia social, la militaba desde él mismo. No era de la boca para afuera, él era un tipo solidario, le molestaba no tener plata para poder darle a los pibes que nos pedían cuando estábamos en un café, les pedía perdón. Le molestaba sentarse afuera en un café o en un restaurante para comer, porque decía que eso era ostentar porque había gente que no comía', detalló

Turcumán, cuando compartía medio con Muro en Radio Sarmiento

'Como profesional era un tipo que le daba calidad al medio, cuidaba el aire, que no se sintiera el ruido que es muy común ahora con estos nuevos proyectos y formatos. El tipo un ruido como cuando rompían el sobrecito de un azúcar para echar el café se calentaba mal. Tenía el nivel de los mejores editores de los medios más grandes de Buenos Aires, ha trabajado casi en todos los medios de San Juan, en Catamarca, en Mendoza, en Capital Federal. Tenía trato con Pergolini cuando estaba con la Rock and Pop y la Mega', expresó.

Marcela Sosa

'Lo conocí en el 2003. Empezamos a trabajar en Colón, hacíamos ahí 'De boca en boca' con Marcela Podda. Al principio pensabas que era un tipo muy serio y en realidad era porque él respeta mucho el aire, un tipo muy profesional. Nos enseñaba hasta cómo pronunciar algunos nombres. Cuando tenía alguna duda de pronunciación en alemán o cualquier idioma, el Leo te lo salvaba. Además era un melómano exquisito porque a la vez le gustaba mucho enseñar sobre música', rememoró.

Más allá de describirlo como alguien super detallista y que destacaba tanto por sus capacidades como por su profesionalismo, Marcela reveló otro costado que no se conocía demasiado sobre Leonardo. Se trata de su lado más familiero, recordando que sus hijos Andy y Gabi lo eran todo para él. Incluso una de sus mayores metas cumplidas fue poder viajar con ellos.

'Cuando se apagaban los micrófonos era el tipo de las risas, de las ocurrencias. Le gustaba mucho el asado disfrutando de una cerveza artesanal. Siempre hablaba de sus hijos, el año pasado si no me equivoco, pudo hacer un viaje con ellos al sur que era una promesa que se había hecho. Estuvo todo el año anterior contándole a todos que iba a hacer ese viaje, ese es el Leo que yo conozco', sentenció.