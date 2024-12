Emilio Achem lleva más de la mitad de su vida dedicada a la actividad política en todas sus facetas y desde hace casi un año ocupa un importante lugar como secretario general de la Gobernación de Marcelo Orego. Este jueves visitó Canal 13 y hablo de cuestiones de gobierno, de las elecciones que se vienen y sobre su vida personal y familiar.

Achem concedió fue al programa Entre Vistas, que se emite los jueves desde las 21. Tras casi un año acompañando al gobernador Orrego, el secretario habló de la relación entre esta gestión provincial y el Gobierno del presidente Javier Milei.

“Con Milei tenemos una relación pragmática, no ideológica. En ese sentido, Marcelo tiene claro que la prioridad son los sanjuaninos lo decía de antes y lo sostiene ahora”, aseveró Achem quien agregó que el gobierno local y la Nación coinciden en que se debe eficientizar el gasto, pero aclaró que en San Juan, Orrego cree que la eficiencia del Estado tiene que ver con una buena administración.

“Milei habla de motosierra, Orrego define eficiencia en la calidad del gasto público teniendo en cuenta la responsabilidad del Estado con respecto a la demanda social, así lo ve Orrego”, explicó Achem quien agregó que el Gobierno nacional se puede permitir mantener una distancia con los ciudadanos porque la Nación delega funciones en los gobernadores.

En medio de los anuncios del mileismo sobre un constante ajuste y con gran cantidad de partidas que la Nación no mandó a las provincias, Achem explicó que en San Juan la coparticipación nacional representa el 85% de los fondos que maneja la provincia.

El funcionario, que tiene atribuciones propias de un Jefe de Gabinete, explicó que si bien Milei y sus funcionarios no han enviado fondos para algunas cosas, esto no implica que hayan incumplido alguna promesa porque “en realidad no se comprometen a nada”.

El secretario habló también sobre la necesidad de una ley de presupuesto. “Lo que necesitamos del Presupuesto son certezas, con la palabra no podés comprometer recursos, la palabra es una manifestación de buena voluntad”, aseveró el funcionario.

“No hay margen para más achicamiento en las partidas nacionales para las provincias porque ha dejado de cumplir sus obligaciones tradicionales sin descentralizar fondos”, aseguró el secretario quien agregó que uno de los temas que más les preocupan es el mantenimiento de las rutas nacionales que son claves para el traslado de la producción de la provincia.

Achem agregó que han pensado en solicitar créditos y que la Nación salga como garante, el problema es que la Nación no quiere asumir ese compromiso, por eso para la Nación la salida es la conseción a empresas. Ante esta situación, el Gobierno de San Juan está pensando en propuestas alternativas.

Igualmente, Achem destacó que ha habido políticas implementadas por el mileismo que ayudaron a San Juan, es el caso de RIGI que trajo ya inversiones importantes en áreas mineras, a esto se suma que el laboratorio Raffo por ejemplo en San Juan, anunció una inversión millonaria para el año que viene.

En este contexto de negociaciones y pedidos de fondos, se vive una cuenta regresiva de cara a las elecciones legislativas de 2025. Achem dijo que no hay definiciones y agregó que, por ahora, los grandes referentes del frente que Gobierna San Juan ya comenzaron a reunirse con dirigentes de todos los sectores, incluyendo a José Peluc que es el claro referente del mileismo en la provincia.

A la hora de analizar tres puntos positivos en el Gobierno de Orrego, Achem destacó que lograron mantener la paz social en un contexto difícil, implementar un plan anticíclico para sostener la cadena de pago, además el secretario aseguró que el gobernador logró posicionar a San Juan en el mundo especialmente en el tema de la minería atraer inversiones.

En cuanto a los puntos a mejorar, aseguró que hubieran querido implementar más obra pública. "Al caerse el financiamiento nacional tuvimos que usar fondos provinciales y eso limitó el plan de gobierno en obra pública, eficiencia y modernización en el Estado", explicó el secretario.

El secretario también habló de su vida personal, contó que está casado y tiene hijos y aseguró que una de las cosas que más disfruta es llevar a su hija temprano a la escuela para charlar con ella y contarse cosas de su día a día.

El dirigente agregó que sus familiares muchas veces le hacen críticas constructivas sobre la gestión de Gobierno. Contó una anécdota de sus hijos que andan mucho en colectivo y en alguna oportunidad se quejaron de algún mal funcionamiento de la Red Tulum.

Achem también habló sobre su otra gran pasión que es la docencia, contó que hace más de 20 años que trabaja como docente en la carrera de Ciencias Políticas y aseguró que, si en algún momento se retira de la gestión pública, quiere seguir manteniendo su trabajo como profesor en la cátedra de Economía Internacional e Integración Regional.

“¿Lo que me falta hacer? Disfruto de todo lo que hago, soy un agradecido de Dios, sentarme en una vereda a tomar una cerveza con mi esposa, comer papas con mi hijo, no tengo un anhelo incumplido, voy disfrutando cada paso, cada día viendo los pequeños detalles que hacen que todo sea más lindo”, cerró Achem.