En el Sindicato de Empleados de Comercio se llevó a cabo el segundo encuentro organizado por la Asociación Espartanos, la única ONG de la provincia que acompaña a infancias y adolescencias trans. La iniciativa busca brindar contención tanto a jóvenes en pleno proceso de transición como a sus familias, quienes enfrentan importantes desafíos debido a la falta de recursos médicos y apoyo especializado en la provincia.

Elian Sánchez, fundador y presidente de Espartanos, comentó en diálogo con Canal 13 San Juan que "la idea es que los familiares se acompañen y orienten entre sí, y que las infancias y adolescencias trans encuentren un espacio seguro donde puedan apoyarse mutuamente". En la San Juan, temas relacionados con las infancias trans siguen siendo tabú, y la falta de atención adecuada para este colectivo dejó a muchos jóvenes sin el tratamiento médico necesario para su desarrollo.

Elian fue contundente al referirse a la carencia de profesionales capacitados en la provincia. "No tenemos un pediatra que atienda infancias trans en San Juan. Las familias deben viajar a Buenos Aires para recibir atención adecuada, algo que no todos pueden costar", explicó. Esta situación genera un retroceso en el bienestar psicológico de los jóvenes, ya que, como señaló, "para un adolescente, el simple hecho de que se les diga 'no podemos ayudar' es devastador".

El pedido Estado provincial es claro; capacitar a profesionales de la salud, en particular a pediatras, para que puedan atender las necesidades de las adolescencias trans. En este sentido, el referente aseguró que se dio el diálogo con las autoridades del Ministerio de Salud para lograr avances en esta área, aunque todavía no hay respuestas concretas.

Con respecto al impacto de estos encuentros, Elián destacó que cada vez son más las familias y los adolescentes trans se suman al espacio. "Hace un año, apenas aparecen unos pocos casos. Hoy en día estamos viendo un aumento, con entre 15 y 20 adolescentes trans que se han acercado, y cada semana aparecen más", relató el presidente de la asociación. Esto evidencia la creciente necesidad de espacios de contención y la urgencia llamada a un sistema de salud que responda a las realidades de esta población.

Sobre el cierre de la entrevista, Elian expresó su confianza en que, con el diálogo adecuado, pronto se podrá lograr que la provincia cuente con profesionales especializados en infancias y adolescencias trans.